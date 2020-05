Mor un dels pares del rock-and-roll, Little Richard, als 87 anys

El músic nord-americà Richard Penniman, conegut en el món pel seu nom artístic, Little Richard, i considerat un dels grans pioners del rock-and-roll, va morir ahir als 87 anys d'edat, segons van confirmar els seus familiars al magazín Rolling Stone.

Richard, nascut a Macon (Geòrgia), el 1932, va irrompre en la fama a través de la barreja de el gospel i el R&B per donar forma a un so ràpid i elèctric. El seu llegat inclou ritmes immortals com Tutti Frutti o Long Tall Sally en dos anys d'esplendor (1956 i 1957).

Richard està acreditat com a influència en movimients posteriors com el rock britànic dels Beatles i els Rolling Stones, i durant la seva carrera va estar acompanyat per figures del calibre de Jimi Hendrix.