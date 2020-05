El Visa Pour l'Image confirma que hi haurà 32a edició aquest agost

El Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa Pour l'Image de Perpinyà ha confirmat que el coronavirus no farà suspendre el certamen aquest 2020. «Estem en posició de confirmar que hi haurà 32a edició», diu l'organització. Concretament, se celebrarà del 29 d'agost al 13 de setembre i els organitzadors diuen que l'esperit que inspira el festival, la llibertat d'expressió dels fotògrafs a l'hora de mostrar l'actualitat, fa que aquest any sigui més que mai una «obligació absoluta» mantenir-lo.

Això sí, hi haurà canvis arran de la covid-19. Les vint exposicions repartides arreu de la ciutat inclouran mesures de protecció per evitar contagis i aquells actes més concorreguts –com les conferències o projeccions– es faran exclusivament de manera telemàtica per evitar el contacte entre el públic.

La pandèmia marca l'actualitat, i el festival que ret homenatge als fotoperiodistes que l'expliquen no podia deixar de celebrar-se. L'organització del Visa Pour l'Image ha confirmat en un comunicat que aquest 2020 hi haurà 32a edició del certamen. Se celebrarà a finals d'estiu, com sempre, entre el 29 d'agost i el 13 de setembre; adequant-se, això sí, a les restriccions fixades per evitar contagis del coronavirus.

I precisament, com que aquest 2020 serà diferent, «el festival ha de continuar existint, ha de continuar donant suport a la llibertat d'expressió i a la feina dels fotoperiodistes que cobreixen la informació i les històries de l'actualitat», subratlla l'organització. Perquè les seves instantànies –afegeix- marquen una determinada «visió i comprensió del món».

I per això, el Visa Pour l'Image insisteix que aquest 2020 és una «obligació absoluta» mantenir la celebració del certamen, en clara al·lusió a la pandèmia i a la feina dels fotoperiodistes per mostrar la crisi del coronavirus a través dels objectius de les seves càmeres. L'organització explica que l'equip del festival ha treballat analitzant diferents escenaris, i adequant el programa del festival a les directrius de «distància social» a què obliga la covid-19. Això els obligarà a fer canvis, tant pel que fa a les visites a les exposicions com a la resta d'actes.



«In situ» i telemàticament

El festival, aquest agost, tindrà una part telemàtica. Això sí, el certamen mantindrà les exposicions a Perpinyà. N'hi haurà vint, repartides en llocs com el convent dels Mínims o l'església dels Dominicans. Es podran veure presencialment, però hi haurà «condicions especials per assegurar la salut i la seguretat dels visitants».

Allò que es farà online seran, sobretot, els actes més concorreguts i que –a diferència de les exposicions– no se'n pot espaiar ni l'horari ni el públic que hi assisteix. És a dir, les projeccions de nit, les presentacions de premis o les conferències. El Visa Pour l'Image garanteix, això sí, que bé s'emetin en directe o en diferit, de manera que els internautes podran veure-les de manera gratuïta. Per últim, entre el 14 i el 18 de setembre, i entre el 21 i el 25, es faran les visites a escolars. L'organització del festival internacional vol agrair el suport de tots els col·laboradors i patrocinadors que han fet possible l'edició d'aquest 2020.