Temporada Alta busca els voluntaris per a l'edició 2020

Tot i la incertesa que es viu en el sector de les arts escèniques, Temporada Alta continua treballant en l'edició d'enguany, prevista per a la pròxima tardor. Per això, seguint el calendari habitual, el festival ha obert ja les inscripcions per formar part de l'equip de voluntaris. Des de fa anys, el certament incorpora un equip de persones que col·laboren amb el dia a dia dels departaments de comunicació, producció i mecenatge, oferint, a canvi, formació i acompanyament durant tot el procés, perquè els voluntaris descobreixin les entranyes del certamen.

Segons va informar ahir l'organització del festival, les circumstàncies marcades per la situació sanitària actual «obliguen a pensar una edició diferent». No obstant això, s'ha decidit mantenir la crida a formar part de l'equip de voluntaris «amb l'objectiu de seguir comptant amb la seva col·laboració». Els responsables del festival tenen previst anunciar pròximament com serà el format adaptat de l'edició d'aquest any, tenint en compte les restriccions que amb tota probabilitat afectaran durant una llarga temporada el món de les arts escèniques.

Es pot inscriure a la crida qualsevol persona major de 18 anys «que tingui ganes de viure les arts escèniques des d'un punt de vista diferent del del públic convencional».

Totes les persones interessades a formar part de l'equip de voluntaris poden inscriure's a través del web del festival abans del pròxim 30 de maig. «Un cop realitzada la inscripció, l'organització té previst celebrar una reunió informativa on es resoldran dubtes i s'explicarà en què consistirà el programa de voluntaris del TA20», segons assenyalen des del festival en un comunicat.

Tres àmbits diferents

L'equip de voluntaris seleccionat pel festival serà dirigit a un dels tres departaments. Un grup es dedicarà a donar suport a l'equip de comunicació, col·laborant en tasques de comunicació, atenció al públic, relació amb la premsa, ajudar en la preparació i desenvolupament de les activitats complementàries i col·laborar amb els espais de participació dels espectadors com l'«Enganxa't a TA». El segon grup treballarà donant suport a l'equip de producció. En aquest nivell es tracta de col·laborar fent d'enllaç entre les companyies i el festival, ajudar al personal de sala abans, durant i després de la funció i «donar un cop de mà» en el repartiment de material com per exemple els programes de mà. Finalment, els seleccionats en el tercer grup donaran suport a l'equip de mecenatge ajudant a la pre-producció, producció i posada en marxa dels esdeveniments complementaris.