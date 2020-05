Txarango ajorna el festival Clownia fins l'any vinent

Txarango ha anunciat a través de les xarxes que ajornen l'edició del festival Clownia que s'havia de fer a finals de juny i la traslladen a l'any vinent, concretament del 24 al 27 de juny. La formació explica que han pres la decisió "després de l'anunci del pla de desescalada del govern espanyol i de la seva falta de concreció, amb el futur incert que això suposa per a la possible realització de concerts i festivals a mig termini". També informen que les entrades adquirides serviran per a l'edició de l'any vinent, tot i que també es dona l'opció de reclamar el retorn dels diners. "Recuperem l'alegria plena, que ens tornarem a abraçar ben aviat, cuideu-vos", diuen i anuncien que la pròxima edició serà la "més especial i lluminosa".

La vuitena edició s'havia de fer a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) del 25 al 28 de juny d'enguany. El desembre de l'any passat i en només quatre dies es van exhaurir totes les entrades. Clownia és el festival creat i organitzat pel grup, i aquest any vinent tenien previst actuar-hi per acomiadar-se també a casa seva.