Rafel Nadal: «'Mar d'estiu' és un cant a la vida i una finestra oberta a la Mediterrània»

'Mar d'estiu. Una memòria mediterrània' (Univers) de Rafel Nadal havia d'arribar a les llibreries el 19 de març i va coincidir amb el confinament arran de la crisi del coronavirus. Gairebé dos mesos després, el llibre sortirà a la venda aquest dijous i l'autor explica que amb el confinament l'obra agafa "un nou sentit" perquè convida a recordar els estius viscuts i a somiar "com tornaran a ser quan tot torni a la normalitat". L'autor evoca els seus records del Mediterrani i relata moments viscuts a Stromboli a l'arxipèlag de les Eòlies, a Hidra, Xipre, Portlligat i Icària, l'illa dels miralls. 'Mar d'estiu' és "un cant a la vida" i "una finestra oberta a la Mediterrània", afirma en una entrevista amb l'ACN.

"El Mediterrani és un mar d'acollida, d'intercanvi, de cultura, però també pot ser violent i traïdor" escriu Rafel Nadal al seu llibre 'Mar d'estiu'. Un mar i unes platges que van despertar en ell "una curiositat i una ànsia viatgera compulsives, que ja no ens van abandonar mai més", com també narra al llibre. Nadal s'endinsa en els seus records del Mediterrani, acompanyat per l'Anna, la seva companya, a través també de moltes anècdotes com quan, per exemple, va conèixer al cantant Leonard Cohen.

Nadal considera que, en aquesta etapa de confinament, el llibre agafa ara un to diferent i que el títol fins i tot té "un punt de nostàlgia que no tenia originàriament. El llibre vol ser un cant a la vida i un cant a la manera mediterrània de viure la vida, que és la mateixa aquí que a l'altra punta de la Mediterrània, hi ha moltes coses en comú i moltes diferències, aquest es el gran atractiu d'aquest mar".

De mediterranis n'hi ha molts, explica, però creu que cap d'ells s'entén sense els altres. Desgrana que hi ha el Mediterrani d'infantesa, d'adolescència, del turisme i del desastres urbanístics i l'especulació; hi ha el Mediterrani de la gent que hi viu a les illes i als pobles de costa i hi ha un Mediterrani de civilització, de cultura i d'intercanvi i també d'odi, de confrontació i de guerra i de pasteres. El millor Mediterrani, assegura, és quan és "un mar obert, pont de cultures, un mar d'intercanvi comercial i de civilitzacions".

En el cas del llibre, Nadal ha volgut reflectir el Mediterrani "més lluminós que és el mar d'estiu" i que arrenca amb el mar d'infantesa fins al descobriment del Mediterrani "amb arrels més fondes a la cultura que ve de Grècia i de Roma" i com això els va despertar la necessitat de la lectura.

Recorda que va descobrir el mar quan eren petits als estius. Una experiència que va ser encara més significativa degut a que vivien en una Girona "grisa i negra dominada pel franquisme i per una Església preconciliar. Quan arribava l'estiu era un esclat de llibertat, on et topaves de ple amb els sentits, el colors, els gustos, toques i et deixes tocar, sents l'aigua i la sal a la pell i descobreixes i et descobreixes a tu mateix".

L'autor reconeix que omple llibretes amb els seus escrits des de fa molts anys i sobre el Mar Mediterrani ja en tenia moltes pàgines redactades. A 'Mar d'estiu' n'ha fet una selecció i no inclou, per exemple, les referències a Sicília, Sardenya, Creta, Còrcega o Mallorca, ni a ciutats com Palerm, Roma, Atenes, Barcelona i València. "Això potser serà en un altre llibre", apunta. "He escollit una atmosfera i un conjunt d'imatges i d'històries humanes que recollissin cadascun d'aquests mars, que si no estan tots junts no s'acaben d'entendre". Així fa referències a Stromboli a l'arxipèlag de les Eòlies, a Hidra, Xipre, Portlligat i Icària, l'illa dels miralls.

Reconeix que se sent igual escrivint en tercera persona com en primera, com és el cas de 'Mar d'estiu'. "Si hagués de fer un exercici literari de construir un artefacte diferent i més fictici, encara que sigui amb el jo, ho faria totalment igual. El que intento és explicar unes quantes històries i ho supedito tot a aquest resultat".

Univers i la 'Joie de vivre'

Aquest és el primer llibre que Rafel Nadal publica amb Univers i inaugura la col·lecció 'Joie de vivre' de l'editorial, juntament amb 'Diari de Florència', de Diana Athill. "És un llibre molt ben editat i una meravella de producte i s'ha fet amb molta cura", destaca. Nadal assegura que l'editorial s'hi ha jugat molt i que ara intentarà moure's "tan com pugui" per donar-lo a conèixer i donar un cop de mà a l'editorial i a les llibreries. El llibre també es publica en castellà per l'editorial Catedral.