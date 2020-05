Txarango ajorna el Clownia fins l'any vinent per la «incertesa» del moment

Txarango va anunciar ahir a través de les xarxes socials que ajorna l'edició del festival Clownia que s'havia de fer a finals del pròxim mes de juny i la trasllada a l'any vinent, concretament del 24 al 27 de juny. La formació explica que ha pres la decisió «després de l'anunci del pla de desescalada del govern espanyol i de la seva falta de concreció, amb el futur incert que això suposa per a la possible realització de concerts i festivals a mig termini». Així mateix, també informa que les entrades adquirides serviran per a l'edició de l'any vinent, tot i que també es dona l'opció de reclamar el retorn dels diners. «Recuperem l'alegria plena, que ens tornarem a abraçar ben aviat, cuideu-vos», diu el grup, i anuncia que la pròxima edició serà la «més especial i lluminosa».

La vuitena edició s'havia de fer a Sant Joan de les Abadesses entre el 25 i el 28 de juny. El desembre de l'any passat i en només quatre dies es van exhaurir totes les entrades per aquesta edició de la cita. Clownia és el festival creat i organitzat pel grup, i aquest any tenien previst actuar-hi per acomiadar-se també a casa seva.



El comiat haurà d'esperar

La formació també anunciar ahir que cancel·la la gira de comiat El gran circ i que està estudiant com reconvertir-la. El grup ha afirmat que la crisi de la COVID-19 «ha fet saltar pels aires tots» els seus plans. Txarango afirma que El gran circ és «una gira molt complexa, amb moltes especificitats que la fan pràcticament impossible de traslladar en el temps». Tot i això, assegura que estan «totalment compromesos en programar nous concerts per acollir a totes les persones que tenen la seva entrada i, com és evident, retornar els diners a totes aquelles que així ho vulguin o no puguin venir a aquests nous concerts».

«Portem més d'un any posant tota l'energia de les nostres vides en el projecte d'una gira tan especial com complexa» assegura el grup, que també critica que les institucions no han donat «cap mesura concreta pel món de la música en directe i no tenim cap horitzó on agafar-nos».

La gira amb la qual el grup volia acomidar-se del públic havia d'arrencar el pròxim 12 de juny a Vic i s'havia d'allargar fins al maig de l'any vinent, quan estava previst oferir un concert en un indret encara no revelat. La gira havia de passar els dies 11 i 12 de juliol per Sant Feliu de Guíxols, el 13 i 14 de novembre per Olot i els dies 26 i 27 de febrer de 2021 per Girona.

El que no s'ajorna és la sortida del seu quart treball d'estudi, que serà públicat el pròxim 19 de juny i arriba tot just tres anys després de El cor de la terra (2017).