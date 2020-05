Álex Lequio mor de càncer als 27 anys a Barcelona

Álex Lequio, el fill de l'actriu i presentadora Ana Obregón i d'Alessandro Lequio, va morir ahir en un hospital de Barcelona, als 27 anys, després de dos anys lluitant contra un càncer que se li va diagnosticar a principis de 2018. Segons publicava la revista Hola! en la seva edició digital, el jove es trobava ingressat des de feia un mes en un hospital de Barcelona, on seguia un nou tractament contra la seva malaltia. Durant aquest temps tant la seva mare com el seu pare van fixar la seva residència a la capital catalana per estar al costat del seu fill.

Pocs dies després que se li hagués diagnosticat el càncer –segons algunes informacions un tipus de leucèmia–, Álex Lequio es va traslladar el març de 2018 al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, als Estats Units. En aquest prestigiós centre oncològic el fill d'Ana Obregón va romandre ingressat sis mesos per sotmetre's a un dur tractament contra el càncer.

A la seva tornada a Espanya, el jove va seguir al capdavant de l'empresa de màrqueting digital que havia creat, tot i continuar en tractament. «Jo no canviaré de camí, seguiré el meu camí, però hauré d'esforçar-me una mica més o caminar amb una mica més d'esforç per poder seguir a la mateixa velocitat», va comentar a la revista, que ha seguit els seus passos des de que era un nen. A les seves xarxes socials es definia com a: «Emprenedor, inconformista, en molts fronts #agraït».

L'atenció cap al seu fill ha estat la prioritat de l'actriu i presentadora, que tenia previst tornar al teatre amb l'espectacle Falso Directo, al costat d'Antonio Ferreño. Una estrena que va posposar «fins que ella ho decideixi. L'esperem amb els braços oberts. El primer és el primer», va escriure l'actor a les seves xarxes socials..

Ana Obregón havia manifestat en més d'una ocasió que la feina i la família eren els seus eixos, i que durant aquest temps de preocupació per la salut del seu fill, aquest li havia donat «una lliçó de vida i m'ha ensenyat que és un honor ser la seva mare».