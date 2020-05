Celebra el Dia dels Museus sense sortir de casa

El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus. Complir amb l'obligat confinament a casa no és motiu per no celebrar aquest any aquesta efemèride. Al contrari. Quatre museus ens ofereixen la possibilitat de visitar-los i conèixer molt més sobre ells i les seves particularitats interiors amb total comoditat i sense sortir de la nostra llar. Amb un simple clic podrem endinsar-nos i descobrir tots els seus tresors. Els museus mantenen les portes tancades pel covid-19 però això no ens impossibilita entrar-hi. Quedaran per més endavant altres propostes com la Nit de Museus, molt seguida sempre pel públic. Però mentrestant tenim l'oportunitat de seguir descobrint els museus de casa nostra de manera molt fàcil.

1. DOR Museum

El DOR Museum és l'únic museu de joieria, orfebreria i gemmologia del país. És la joia de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis. Parlar de l'orfebreria és parlar de les persones, de la feina dels creadors, artistes, artesans i artesanes professionals que dominen els diferents arts i oficis relacionats amb la joieria i que fan possible la creació d'una peça. En el Dia Internacional dels Museus online, aquest any dedicat a "Museus per la Igualtat: diversitat i inclusió", el museu proposa un recull de recursos i d'activitats digitals amb continguts visuals i lúdics des de la diversitat cultural i natural del nostre entorn: cultures i joies, el món de les gemmes, i ens convida a la reflexió respecte a la diversitat cultural col·laborant durant aquesta setmana amb l'artista internacional Angélica Dass per donar a conèixer el "Projecte Humanae". Des del museu destaquen que totes les joies "ens expliquen coses, totes tenen un ús o un significat especial més enllà del seu valor material, tant per les persones que les creen, per les que les vesteixen com per les que les col.leccionen". A mitjans de juny el museu ja espera tornar a obrir les portes a les visites presencials i oferir la possibilitat de contemplar unes magnífiques vistes sobre la plana de Campdorà i part del Gironès.

2. Museu Memorial de l'Exili

El Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera és un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica, que treballa per dignificar a les víctimes de la Guerra Civil que van haver d'exiliar-se l'any 1939 i promoure la investigació de l'exili com a constant històrica. Aquest dia internacional dels museus és una excel·lent ocasió per veure com compagina la difusió pedagògica amb la funció museística. Així, projecta socialment la importància de la consciència històrica a través de l'estudi dels exilis provocats per conflictes bèl·lics en l'àmbit geogràfic i històric d'Europa al llarg del segle XX i fins a l'actualitat. Tot un repàs històric que hauríem de conservar sempre en les nostres memòries. El Museu ofereix una visió dels fets de l'exili amb un espai dedicat a la memòra, amb testimonis i una exposició pemament que ha rebut molts reconeixements d'historiadors i especialistes.

3. Museu del Suro de Palafrugell

Un any més arriba la data en què els museus celebren el seu dia, oferint al públic accés lliure i activitats. Aquest any, però, serà un Dia Internacional dels Museus (DIM) digital. L'objectiu del DIM que promou el Consell Internacional de Museus (ICOM) arreu del món, és el d'augmentar la consciència del paper d'aquestes institucions en la societat i en el seu desenvolupament. El tema proposat per aquest any és «Museus per la igualtat: diversitat i inclusió. La proposta digital del Museu del Suro de Palafrugell per celebrar aquesta diada inclou diverses iniciatives molt atractives i per a tots els públics i edats. En el web del museu, que s'ha mostrat molt actiu durant tot el confinament, es posaran a l'apartat joemquedoacasa una visita virtual a les diferents sales i unes "portes obertes" amb el títol "El món del suro en cinc objectes. Cinc punts de vista entorn del món del suro". Es proposarà un joc de preguntes: MuseumQuizaCasa: El suro, al que es podrà accedir al web https://museumquizacasa.org/. També es participarà al Challenge, que està present a Facebook, Twitter i Instagram, d'imitació d'imatges antigues i obres d'art: es proposarà la recreació d'una fotografia antiga dels treballadors de la fàbrica i pujar-la amb l'etiqueta #tornaremalsmuseus i #MuseudelSuro.

4. Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), com la majoria de museus, lluny de fer un pas enrere i replegar la seva activitat, ha apostat per intentar fer-se més visible que mai, recordant als seus usuaris que "hi som i que continuarem sent-hi quan la normalitat torni a les nostres vides".

Aquest any seguint el lema del DIM cada una de les seus del MAC ha escollit peces que evidencien que des d'èpoques remotes la diversitat cultural ha fet importants aportacions al nostre propi desenvolupament. El MAC-Girona ha triat una inscripció que recorda la reconstrucció d'una església per ordre del comte Sunyer. El MAC-Ullastret ha seleccionat una gran gerra de ceràmica característica del món iber de la zona indiketa. En el cas del MAC-Empúries la peça triada ha estat una inscripció bilingüe en llatí i en grec, que recorda la convivència entre les dues cultures.

Amb motiu del Dia Inernacional dels Museus també es podran veure al canal Youtube del MAC vídeos en 360 graus d'alguns jaciments catalans, començant per Empúries, i una setmana més tard Ullastret. El 18 de maig també es presentarà en societat una nova plataforma, l'Arqueoblog, per informar de la diversitat d'activitats que desenvolupa el museu especialment aquelles menys visibles per al públic, que permetran compartir històries i experiències singulars. Des del Museu es conviden a seguir connectats a través de les xarxes a @macgirona, @macullastret i @macempuries des d'on se seguira portant cultura, història i arqueologia a casa.