Girona se suma a la celebració virtual del Dia Internacional dels Museus

Davant la situació actual, amb tots els equipaments tancats, els museus d'arreu del món es preparen per celebrar el seu Dia Internacional, el gran esdeveniment que organitza des del 1977 el Comitè Internacional dels Museus (ICOM) cada 18 de maig, d'una forma virtual. Les activitats tindran lloc del dissabte 16 al dilluns 18 de maig mentre que l'activitat destinada al sector professional, el dimarts 19 i el dimecres 20 de maig. A les comarques gironines són molts els centres que han decidit sumar-se a la celebració adaptants-se a les circumstàncies.

Des de la Direcció General del Patrimoni Cultural, amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i de la Direcció General de Comunicació del Departament de la Presidència, s'han impulsat 20 visites virtuals guiades que es realitzaran en directe a través del canal Youtube de patrimoni.gencat. Tindran una durada d'uns 20 minuts aproximadament i aniran a càrrec de directors de museus, educadores, conservadors, comissaris d'exposicions, etc.

El tret de sortida tindrà lloc dissabte, a partir de les 11 del matí, amb un recorregut per la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). El seguiran les visites als museus de l'Empordà de Figueres, Can Garriga a Lloret de Mar i el Museu de la Pesca de Palamós. A la tarda, es podran visitar les seus de Girona i Ullastret del MAC, del Museu d'Art de Girona i del de l'Anxova i la Sal de l'Escala.

Diumenge, 17 de maig, tindran lloc les visites a museus de Sitges, Cambrils, el Vendrell, Amposta, Vic, Olèrdola, Reus i Sant Cugat del Vallès. Finalment, el Dia Internacional dels Museus, el dilluns 18 de maig, serà el torn dels museus nacionals: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu d'Arqueologia de Catalunya i Museu Nacional d'Art de Catalunya.

La iniciativa Finestres obertes en línia aplega 75 museus d'arreu del país que s'han gravat amb els seus propis mitjans, la majoria dispositius mòbils, per mostrar un tast de la riquesa patrimonial de les col·leccions museístiques i de la tasca dels professionals que hi treballen. A través de píndoles audiovisuals d'una durada de 5 minuts, el personal dels museus, artistes, guies d'empreses especialitzades i educadors, entre altres, obren les finestres dels museus per explicar històries i convidar la ciutadania a fer cultura i visitar-los quan tornin a obrir.

Així mateix, s'han pres mesures d'accessibilitat adreçades a la comunitat sorda, tan signant com oralista. Les visites virtuals s'oferiran en Llengua de Signes Catalana (LSC) i les càpsules de vídeo se subtitularan. En ambdós casos, a càrrec d'intèrprets i professionals de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).



Activitats paral·leles

També s'han sumat als actes virtuals de commemoració el Museu del Suro de Palafrugell o l'Ecomuseu La Farinera de Castelló d'Empúries. Des del Museu del Suro s'ofereixen diferents activitats a les xarxes, seguint el que s'ha anat fent durant els més de dos mesos de confinament i unint-se a les diferents propostes dels museus catalans: es posaran al web del museu, a l'apartat «joemquedoacasa», una visita virtual al museu i unes «portes obertes» amb el títol El món del suro en cinc objectes. Cinc punts de vista entorn del món del suro. Es proposarà també participar en un joc de preguntes: MuseumQuizaCasa: El suro, al que es podrà accedir al web https://museumquizacasa.org

També es participarà al Challenge, que està present a Facebook, Twitter i Instagram, d'imitació d'imatges antigues i obres d'art: es proposarà la recreació d'una fotografia antiga dels treballadors de la fàbrica i pujar-la amb l'etiqueta #tornaremalsmuseus i #MuseudelSuro.

De la seva banda, l'Ecomuseu Farinera se suma a la celebració amb una sèrie d'activitats que tindran lloc aquest dissabte. L'activitat més destacada convida a conèixer a fons la maquinària de la Farinera, en concret els molins. Aquesta acció es troba dins del programa #DIM2020 organitzat pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, el Museu d'Art de Girona convida a respondre a la pregunta: «Què representa el Museu d'Art de Girona per a tu?». Les respostes, que poden ser en forma de text, de fotografia o de vídeo, seran publicades a les xarxes socials de l'equipament. Per respondre a la pregunta es pot fer a l'adreça comunicaciomag@gencat.cat.