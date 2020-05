Els Museus Dalí no reobriran fins a l'estiu i la Fundació admet que l'impacte del coronavirus serà "considerable", sobretot tenint en compte que un 80% dels visitants són estrangers. La directora dels museus, Montse Aguer, explica que s'han estudiat diferents escenaris d'obertura per al triangle dalinià. També, tenint en compte que no és el mateix el Teatre-Museu de Figueres que la casa de Portlligat o el castell de Púbol. Allò que està clar, això sí, és que els grups hauran de ser reduïts i es potenciarà la venda d'entrades on line. A més, s'impulsaran els espais a l'aire lliure –com l'Olivar de Portlligat- i es marcaran itineraris als interiors. Aguer ja avança que, en el cas del museu, la visita haurà de ser "molt pautada".