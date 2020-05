La celebració del Dia Internacional dels Museus s'avança amb el confinament

El Dia Internacional dels Museus se celebra enguany des del confinament. En concret, i en absència de la tradicional Nit dels Museus que s'hauria escaigut en aquestes dates, els centres d'art de Barcelona hi participen amb activitats alternatives i avançades, entre aquest dissabte i dilluns (data de la celebració). Conferències, visites virtuals i propostes pels més petits configuren una amplíssima celebració que va més enllà dels equipaments barcelonins i catalans doncs s'impulsa a nivell global a través del Consell Internacional de Museus. La programació cultural en línia d'aquest dissabte també inclou un concert confinat d'Emma Fernández, un taller de dansa amb Laia Santanach i l'estrena d'un nou canal temàtic de la plataforma Filmin.

El DIM 2020 se celebrarà del 16 al 18 de maig a través de les xarxes socials i de les pàgines webs dels museus. El Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del Dia Internacional dels Museus 2020 i proposarà activitats a les seves xarxes. El MUHBA oferirà el mateix dia 18, entre altres activitats, la conferència en viu de Rana Alhussin 'Barcelona en reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l'Avinguda de la Catedral (1939-1958)'. El Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars com 'Petites històries, grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?"', el joc de pistes 'Troba l'objecte!' o el joc de memòria del museu 'Tothom a jugar!'.

D'altra banda, nou museus catalans presenten una col·lecció de vídeo-contes ('Petites Històries Grans Dones') que posen en valor nou dones rellevants de la cultura, la ciència i les arts. La narració dels contes està especialment adreçada a públic infantil i permet conèixer d'una manera lúdica i entretinguda la vida i l'obra de nou dones vinculades amb aquests museus: la canadenca Biruté Galdikas, l'experta més important en el comportament dels orangutans; la fotògrafa Colita, que ha realitzat nombroses fotografies a artistes i cantants catalans de la nova cançó i és considerada una de les millors retratistes especialitzades en aquest gènere; i l'arqueòloga Adela Ramon Lligué, entre altres. II Guerra Mundial. Podrem conèixer-la en persona.



Dansa, música i una nova plataforma d'exhibició

Barcelona Districte Cultural (BDC) segueix proveint de continguts culturals les seves xarxes a l'espera de poder reprendre l'activitat convencional en centres culturals de barri. Aquest dissabte, la proposta és doble. D'una banda, un segon taller de dansa amb la ballarina i coreògrafa Laia Santanach, a les deu del matí a través de Facebook i Instagram. Els cinc primers usuaris que s'hi hagin inscrit, a més, accediran a una classe personalitzada amb al ballarina. A la tarda, BDC ha programat un concert de piano d'Emma Fernández al seu canal d'Instagram.

I encara aquest dissabte, s'estrena la plataforma digital d'espectacles 'Show must go home', que convida músics, cantants, djs, mags, humoristes, actors i animadors a transmetre-hi en directe els seus espectacles i sessions, a canvi d'ingressos. La iniciativa és de dos tarragonins, Irene Marín i David Gironés, que han dissenyat plegats un espai on els espectadors que vulguin gaudir dels espectacles en directe hauran d'abonar una entrada simbòlica que anirà destinada a l'artista i a alguna empresa, entitat i/o organització solidària que treballi per combatre el covid-19. Durant el mes de maig, però, l'accés serà gratuït pels espectadors registrats.



Nou canal de Filmin

D'altra banda, al llarg del cap de setmana es pot gaudir amb el nou canal que estrena la plataforma de cinema online Filmin, 'Lliçons de cinema'. Aquesta finestra temàtica està dedicada tant a la història com a la 'pràctica' del setè art. Quant a la primera vessant, s'hi trobaran cintes com 'Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese', documental del mateix realitzador i Michael Henry Wilson.

Pel que fa a la 'pràctica' del cinema, hi estrenen el projecte 'Quién lo impide', de Jonás Trueba, compost de quatre pel·lícules de la ma de Los Ilusos Films. El canal es presenta com un projecte de pedagogia del cinema a través del cinema, mitjançant el visionat de documentals i films de ficció que submergeixen l'espectador en la història i/o la carrera de directors que han marcat època, i en la intrahistòria del cinema.

Diumenge també es pot assistir a una classe de dansa dedicada a les sevillanes, amb el professor Jose Manuel Álvarez. Serà a les deu del matí a les xarxes de Barcelona Districte Cultural.

Així mateix, segueix endavant el "primer moment" o l'edició confinada de la Fira Trapezi 2020, que s'ha fet coincidir amb les dates inicialment previstes per a l'edició d'enguany. Aquesta primera part en línia de la cita reusenca amb el món del circ té el focus en les creacions que a la tardor participaran en el "moment presencial". A l'espai web de la Fira i a les diferents xarxes socials s'hi abocaran petits tastos dels espectacles que els grups teatrals ja preparen per després de l'estiu als carrers i espais de la capital del Baix Camp.