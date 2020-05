Els Museus Dalí no reobriran fins a l'estiu, amb unes visites que seran «molt pautades»

La Fundació està treballant especialment per pautar les visites al Museu Dalí de Figueres.

La Fundació està treballant especialment per pautar les visites al Museu Dalí de Figueres. Ddg

Els Museus Dalí no reobriran fins a l'estiu i la Fundació admet que l'impacte serà «considerable», sobretot tenint en compte que un 80% dels visitants són estrangers. La directora dels museus, Montse Aguer, explica que s'han estudiat diferents escenaris d'obertura per al triangle dalinià. També, tenint en compte que no és el mateix el Teatre-Museu de Figueres que la casa de Portlligat o el castell de Púbol. Els grups hauran de ser reduïts i es potenciarà la venda d'entrades en línia. Aguer avança que, en el cas del museu, la visita haurà de ser «molt pautada».

L'avenç en la desescalada, passant a la fase 1, permetrà reobrir museus, tot i que amb limitacions. Però un dels icònics de la demarcació continuarà encara tancat. Els tres museus dedicats al geni surrealista Salvador Dalí o a la seva musa Gala són un dels principals atractius culturals, i també turístics, de les comarques gironines. Sense anar més lluny, el triangle dalinià va rebre l'any passat 1.060.354 visitants, un 3,98% més que el 2018.

La Fundació Gala-Salvador Dalí no preveu reobrir cap dels seus tres museus fins a l'estiu. Un triangle que inclou tant el Teatre-Museu de Figueres com la casa a la badia de Portlligat i el castell de Púbol. «Encara no podem concretar si reobrirem a principis de juliol o una mica després», explica Aguer.

Actualment la Fundació està acabant de perfilar els protocols de seguretat, la limitació de l'aforament i les estratègies per garantir que els visitants puguin conèixer la vida i obra del pintor gaudint dels espais i amb seguretat sanitària. Segons detalla Aguer, cadascun dels museus tenen característiques específiques que la Fundació té en compte a l'hora de redefinir com seran les visites. La directora dels museus concreta que marcar itineraris, grups reduïts i potenciar els espais exteriors són alguns dels eixos del nou protocol que aplicaran als museus.

La directora dels Museus Dalí recorda, a més, que el 80% dels visitants són estrangers. En aquest sentit, Montse Aguer assenyala que estan molt pendents de «veure què acabarà passant amb la mobilitat» entre països, alhora que dissenyen estratègies per atraure més turisme local i nacional. Un públic que, afegeix, sempre ha estat «molt important» per a la Fundació. Amb tot, ja calculen que el descens de visitants serà «considerable».

«Les dinàmiques dels turistes canviaran, tots canviarem, els museu s'adaptaran a la situació però els turistes també variaran a l'hora de planificar els viatges», remarca Aguer. En aquest punt, la Fundació preveu potenciar més la venda en línia de tiquets amb l'objectiu que els visitants tinguin una hora concreta per accedir als museus i fer les visites. Montse Aguer recorda que durant els darrers dos anys ja havien potenciat molt la venda a través d'internet i que això ja havia permès eliminar la imatge habitual de cues davant el museu de Figueres durant els mesos d'estiu.



L'exemple de Portlligat

La directora explica que, a l'hora de planificar la reobertura, els ha servit molt l'exemple de Portlligat. «Aquí deixàvem entrar vuit persones cada deu minuts i teníem un itinerari, només hi havia uns espais a l'exterior on la gent podia quedar-se més estona; anirem cap a aquests escenaris», subratlla Aguer. En el cas de Portlligat i Púbol, la directora dels museus també explica que es potenciaran els espais exteriors. També, pels «valors afegits» de natura que aportaran al visitant. «A Portlligat hi tenim l'Olivar, molt lligat a la Mediterrània i al paisatge que Dalí va reflectir a la seva obra; i els jardins de Púbol, que solem dir que eren el refugi de Gala, ara es convertiran en el del visitant», diu Aguer.

Pel que fa al Teatre-Museu, la directora detalla que ja tenen clar quin aforament hi podrà haver i les visites seran «molt pautades», sobretot en aquells espais més petits com ara la Sala del Tresor. A més, els visitants individuals tindran hora d'entrada i els grups hauran de ser menys nombrosos per garantir les mesures de seguretat. El 2019 el Teatre-Museu Dalí de Figueres van rebre 819.542 visitants, el Castell Gala Dalí de Púbol 83.902 i la Casa Salvador Dalí de Portlligat 156.920.