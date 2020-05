La dona és la protagonista de la visita virtual del Museu d'Història dels Jueus

El Museu d'Història dels Jueus de Girona obre aquest cap de setmana les seves portes en format virtual aprofitant el Dia Internacional dels Museus. L'equipament de la ciutat ho fa presentant un recorregut centrat en els objectes i els espais dedicats a les dones jueves a la ciutat de Girona. Amb aquest punt de partida, el museu vol fomentar la igualtat. Per altra banda, el Museu d'Història de Girona també participarà en la jornada amb una visita virtual centrada en els objectes més emblemàtics, com ara l'àngel de la catedral o una escultura de bronze misteriosament decapitada.

Fins demà, a partir de les 11 del matí el Museu d'Història dels Jueus i el Museu d'Història de Girona obren les seves portes amb visites virtuals d'uns cinc minuts de durada. El Museu d'Història dels Jueus ha optat per centrar la seva visita en els objectes i espais dedicats a les dones jueves a Girona. Concretament, es parla de n'Estelina, que va viure al call de Girona el segle XIV. Amb ella, els visitants recorreran les sales dels museus i s'aproparan als petits tresors de la col·lecció.

Per part del Museu d'Història de Girona, la proposta és al voltant d'alguns dels objectes més emblemàtics del museu. Durant la visita es podrà veure virtualment l'escultura de l'àngel que coronava el campanar de la catedral de Girona, que data del segle XVIII o una escultura de bronze que va ser misteriosament decapitada.

En la visita també s'explica qui van ser les Bàrbares, unes heroïnes que van cuidar de la ciutat durant els setges napoleònics del 1809. La seva imatge s'ha conservat en algunes obres del museu i la seva història ha perdurat en la memòria col·lectiva de Girona.



Descobrir el Montseny

També per celebrar la festa, el Museu Etnològic del Montseny i l'Ajuntament d'Arbúcies han preparat el joc de preguntes «Montseny... Juguem?» que estarà obert fins al 31 de maig. Segons informa el consistori del municipi, «el concurs no només va dirigit als arbuciencs i arbucienques, sinó que també hi poden jugar tots aquells ciutadans de poblacions de l'entorn del Montseny».

A banda de celebrar el Dia Internacional dels Museus, la iniciativa també vol commemorar el Dia Europeu dels Parcs Naturals, que se celebra el 24 de maig.

El concurs planteja un total de 25 preguntes sobre el Montseny i l'activitat humana en aquest indret natural privilegiat. Així els concursants poden anar descobrint a través de les preguntes i les explicacions de les respostes aspectes singulars del patrimoni natural i el patrimoni cultural d'aquest massís. El trivial ja està en funcionament i s'hi podrà accedir fins diumenge 31 de maig a través del portal kahoot.it