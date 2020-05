Optimisme moderat entre les galeries d'art gironines per afrontar la nova normalitat

Les galeries d'art de les comarques gironines treballen per recuperar el pols de l'activitat després de dos mesos d'aturada total, en els quals la majoria dels galeristes han procurat mantenir el contacte amb els clients. Mascareta obligatòria, respectar la distància social i amb les obres d'art, i sense activitats ni inauguracions fins més endavant. Així serà la reobertura de les galeries d'art en la fase 1, una situació que la majoria afronta amb un optimisme moderat.

«Ens haurem de començar a acostumar a la nova realitat» explica Marià Mascort, director de la Galeria El Claustre amb seus a Girona i Figueres, que aquest dilluns obriran novament les seves portes gràcies a l'entrada de Girona en la fase 1 de la desescalada. Si l'era postpandèmia comportarà canvis en molts sectors, el món de l'art no en serà una excepció.

«El món de les galeries d'art és molt particular atès que la necessitat de treballar cara al públic és més necessària. És un tipus d'article que s'ha de veure al natural, pel qual no és senzill treballar virtualment» comenta Mascort, que no obstant això, reconeix que en aquests dos mesos de confinament han anat tancant algunes vendes per Internet.

Des de la Galeria el Claustre també han volgut mantenir el contacte amb els clients i seguidors a través de les xarxes socials. «La resposta ha estat molt més bona de la que havíem previst, perquè molta gent ha interactuat amb nosaltres. I un comentari que ens ha fet arribar molta gent és que tenir art a casa seva els ha ajudat a fer de més ben portar el confinament» afegeix el director de la galeria d'art gironina, que també creu que amb la situació actual, una bona part de la societat ha modificat els seus costums i han decidit donar suport al comerç local i de proximitat.

També amb un optimisme moderat afronta la nova situació la galeria Dual, situada a la cèntrica Gran Via Jaume I de Girona, que just aquesta setmana passada ha començat a treballar amb cita prèvia. «La nova realitat potser ens ajudarà a treballar d'una forma més humana, amb més proximitat» comenta la responsable de la galeria, Dolors Gras. Des de la galeria aposten per mantenir les cites prèvies i per aquest motiu han habilitat el número 618 191 018 per contactar a través de WhatsApp . D'aquesta manera, tothom qui ho vulgui podrà visitar l'exposició Black Music Colors, dels artistes Josep Ministral, G. Martí Ceballos, Joanic Geniüt i Pau Morales, que va ser inaugurada a principis del mes de mar coincidint amb l'inici del Black Music Festival. La mostra es mantindrà fins al juny.



Un nou atractiu

Des de la galeria Art en Brut de Banyoles també es mostren moderadament optimistes amb el futur del sector. «Descobrir les galeries es pot convertir en un nou atractiu i manera d'enriquir l'ànima i donar valor als autors i a les galeries» explica Jaume Massaguer, que tampoc creu que la compra i venda d'art surtir perjudicada de la situació actual. «Els coleccionistes d'art que regularment busquen peces i obres al mercat saben què toca a cada galeria i si els fas arribar les propostes d'una o altra manera, doncs les opcions de venda hi continuent sent» afegeix Massaguer.

Per a Massaguer, qui pot sortir més perjudicat de la crisi provocada per la pandèmia és el gran públic. «No hi haurà diners per destinar a l'art. Ens agradaria que hi hagués algun tipus d'ajut des del mateix ajuntament i des de les administracions més potents a nivell de país» explica el galerista.