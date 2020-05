Els museus catalans «confinen» el seu Dia Internacional al món virtual

El Museu Dalí s'unirà a una conversa en directe amb El Prado per mostrar la seva col·lecció.

El Museu Dalí s'unirà a una conversa en directe amb El Prado per mostrar la seva col·lecció. Conxi Molons

El Dia Internacional dels Museus (DIM) se celebra enguany des del confinament. En concret, i en absència de la tradicional Nit dels Museus de Barcelona, que hauria escaigut en aquestes dates, els diferents centres d'art hi participen amb activitats alternatives i avançades, des de dissabte i fins avui, data oficial de la celebració. Conferències, visites virtuals i propostes per als més petits configuren una amplíssima celebració que va més enllà dels equipaments barcelonins i catalans, ja que s'impulsa a escala global a través del Consell Internacional de Museus amb el lema «Museus per la Igualtat: diversitat i inclusió».

El DIM 2020 se celebra, doncs, a través de les xarxes socials i de les pàgines webs dels museus. Per exemple, el Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del DIM 2020 on proposa activitats als seus perfils socials. Per la seva banda, el MUHBA ofereix avui mateix, entre altres activitats, la conferència en directe de Rana Alhussin Barcelona en reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l'Avinguda de la Catedral (1939-1958).

Així mateix, el Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars, com Petites històries, grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?, el joc de pistes Troba l'objecte! o el joc de memòria del museu Tothom a jugar!. En la mateixa línia, el Museu Picasso proposa una visita virtual per les sales de la seva col·lecció, al mateix temps que el personal del centre descobreix algunes de les peces vinculades a l'etiqueta #MuseusPerLaIgualtat i l'activitat es podrà seguir a través de les xarxes socials, una iniciativa que s'inscriu en la campanya del Departament de Cultura de la Generalitat per recuperar la presència del públic als museus.



Els centres d'art gironins

Als museus de Girona destaquen especialment les propostes de la capital per part dels espais dedicats a la història en general i la dels jueus en particular, al voltant d'una de les peces emblemàtiques del seu fons com és l'àngel que coronava el campanar de la Catedral, una escultura de bronze misteriosament decapitada.

A l'Alt Empordà, el Museu Dalí s'unirà avui a una conversa per celebrar el primer DIM sense públic participant en un directe d'Instagram que organitza El Prado a les 12 hores. La institució madrilenya es reunirà amb diversos museus espanyols perquè donin a conèixer les seves col·leccions. D'altra banda, el museu figuerenc també participarà en una iniciativa de l'Institut Cervantes de Xangai i en una altra del Museu Sabanci d'Istanbul.

A més, la direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat ha impulsat una vintena de visites virtuals guiades de 20 minuts a través del canal YouTube de patrimoni.gencat, per les ruïnes d'Empúries i Ullastret, el Museu d'Art de Girona, els museus de Sitges, Vic, Olèrdola, Reus, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona.



La canalla i les dones artistes

D'altra banda, nou museus catalans presenten la col·lecció de vídeo-contes Petites Històries Grans Dones, que posen en valor nou dones rellevants de la cultura, la ciència i les arts. La narració dels contes està especialment adreçada a públic infantil i permet conèixer d'una manera lúdica i entretinguda la vida i l'obra de nou dones vinculades amb aquests museus: la canadenca Biruté Galdikas, l'experta més important en el comportament dels orangutans; la fotògrafa Colita, que ha realitzat nombroses fotografies a artistes i cantants catalans de la nova cançó i és considerada una de les millors retratistes especialitzades en aquest gènere; i l'arqueòloga Adela Ramon Lligué, entre d'altres.



«Challenges» culturals

Realitzar el dia dels museus de forma virtual comporta que la participació pot ser global. És per això que des del DIM 2020 es proposen reptes per a les famílies: el #DIMchallenge, inspirat en la iniciativa del Getty Museum, consistent en la recreació d'una obra d'art dels fons digitals dels museus catalans i del portal Visitmuseum; i la #MaratóMuseumQuizaCasa, per la qual prop de 50 museus llançaran fins demà una marató de preguntes.