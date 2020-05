La 20a edició del Fitag se centra molt més en els grups locals i de països propers arran del coronavirus

L'edició d'aquest any del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) la vintena, s'adapta al coronavirus. Per això, com subratlla l'organització, el festival presentarà una programació especial, "molt més centrada en els grups locals i de països pròxims". En espera de conèixer al detall les normes de seguretat que haurà d'aplicar, el Fitag ha presentat aquest dimecres els grups seleccionats per a aquest 2020.

El certamen se celebrarà del 25 al 29 d'agost a Girona ciutat i, a través del projecte Fitag Municipis, també en aquells pobles que sempre hi han col·laborat. El director del Fitag, Martí Peraferrer, té clar que caldrà "reduir aforaments, treballar amb les distàncies de seguretat, adaptar horaris, trobar metodologies especials a l'hora de repartir les entrades gratuïtes i fer cua a les portes dels teatres".

Però també assegura que la voluntat de tot l'equip és que el teatre amateur "segueixi present a Girona a finals d'agost, com a símbol de resistència i fortalesa davant les adversitats". Per això, amb voluntat de servei, el Fitag ha ofert plaça directa als grups que no hagin pogut estrenar els seus espectacles a causa de la covid-19. Se n'hi han acollit dos: la companyia T4 de Figueres, que portarà el seu 'No hi ha lladre que per bé no vingui' i la d'Altafulla Treateràpia, amb l'obra 'Crema cremada'.

Símbol de la unió



El Fitag aixecarà teló amb un espectacle inaugural col·lectiu, en el qual ja s'està treballant, que vol ser "un símbol d'unió" entre els grups de teatre amateur de les comarques gironines. Liderat per Cràdula Teatre i Cor Preludi, recordarà el 75è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz.

A més, el festival comptarà aquest 2020 amb les companyies Teiatròlics (Banyoles), Corset Teatre i Aula de Teatre de Lloret de Mar, Theatrum Mundi (Girona), Sol Solet (Campdevànol), Increixendo (Sant Gregori), Grup de Teatre Cassanenc (Cassà de la Selva), Grup de Teatre Sant Hilari (Sant Hilari Sacalm) i l'Aula de Teatre de Maçanet de la Selva.

De l'estat espanyol, vindran grups procedents de Madrid, Navarra, Múrcia, les Illes Balears, la Corunya i Vitòria. I pel que fa a la part internacional, participaran en aquest vintè Fitag les companyies An-danda-ra (Andorra) , Theatre Mont Royal (França), Theatre Studio Beloe (Suïssa) i l'argentina, però resident a Catalunya, Karmate.

A més, s'ha recuperat la coproducció internacional entre Israel i actrius gironines 'Esperando a Godot' (que es va suspendre en l'edició de l'any passat) i s'ha renovat el compromís de col·laboració amb la Confederación de Teatro Amateur de l'Estat espanyol (Escenamateur).

Aniversari obert als barris



Amb voluntat d'obrir-se als barris, el Fitag prepara un taller teatral per a la setmana anterior a la inauguració, que culminarà amb un espectacle col·lectiu lligat als comerços de la ciutat. També hi haurà un taller de teatre clàssic grecoromà i s'estrenarà el documental 'Fitag Cinema 2019' (del realitzador cubà Lester Aguilar).

Per últim, i coincidint amb la presentació dels grups que formaran part d'aquest 20è Fitag, l'equip del festival ha volgut homenatjar totes les companyies amateurs del món que enguany no podran ser a Girona per al festival. Ho ha fet amb un vídeo musical, difós per xarxes, on hi han pres part actors i actrius del teatre amateur, independent, universitari i d'altres que han passat pel Fitag i ja s'han professionalitzat, de més de trenta ciutats de tot el món.