Estopa ajorna la gira «Fuego» al 2021 que s'havia d'aturar a la ciutat de Girona

Estopa ha decidit ajornar tota la gira de 'Fuego' al 2021. La majoria de concerts ja tenen nova data, com el dels Camps Elisis de Lleida (7 de maig de 2021), el parc del Fòrum de Barcelona (15 de maig de 2021), la Tarraco Arena de Tarragona (4 de juny), i el pavelló municipal Girona-Fontajau (5 de juny). El concert al Festival de Cap Roig previst per aquest 11 de juliol encara no té nova data. Les circumstàncies excepcionals i la situació de crisi sanitària ha portat els germans Muñoz a posposar la gira de presentació del seu nou disc, per tal de "garantir la seguretat" i una "experiència satisfactòria" per a tothom, especialment per al públic, inclosa la mobilitat dels artistes, assistents i equips involucrats.

Segons ha informat aquest dijous Heredia Producciones, les entrades ja comprades seran vàlides per als concerts del 2021, i en cas de devolució, es podrà fer des d'aquest 25 de maig fins al 9 de juny de 2020.

Estopa "agraeix" al públic la comprensió mostrada davant una situació "inesperada" a nivell mundial i espera a tothom el 2021 "a sobre de l'escenari". La gira consta d'una vintena de concerts, amb algunes ciutats encara per confirmar.

De moment, s'han reprogramat els concerts a Granada, Sevilla, Valladolid, Alacant, Bilbao, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Marbella, Cadis, Madrid, Saragossa i València, a més de les quatre ciutats catalanes.

El concert a Barcelona estava previst pel 3 d'octubre de 2020, el de Lleida el 8 de maig de 2020, Tarragona el 5 de juny i Girona un dia després, el 6 de juny. "Gira actualitzada, gira salvada", ha dit Estopa a través de les xarxes socials.