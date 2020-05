Rafel Nadal signa llibres a Girona i Banyoles amb mascareta i saludant els lectors amb el colze

L'autor gironí Rafel Nadal ha signat diversos exemplars de la seva nova novel·la, 'Mar d'Estiu', aquest dijous a la tarda a la Llibreria 22 de Girona i a l'Altell de Banyoles. Es tracta d'un dels primers actes culturals que es celebren a les comarques gironines després de la crisi sanitària. Després de la signatura, Nadal ha saludat als lectors amb el colze, per evitar contagis. Nadal ha assegurat que 'Mar d'Estiu' ha agafat "un aire més nostàlgic" arran del confinament ja que l'obra mostra un conjunt de records i anècdotes vinculades al Mediterrani.

L'entrada a la fase 1 dona permís per realitzar aquest tipus d'actes, sempre i quan es controli l'aforament que hi ha a la llibreria. De fet, els responsables tan sols han permès que hi hagués una persona a l'interior, a banda de l'autor, i la resta havia de fer cua a l'exterior.

Els lectors esperaven Rafel Nadal a la porta de la Llibreria 22 i quan aquest ha arribat, l'han rebut entre agraïments. Una breu conversa entre el gironí i els seus admiradors abans d'entrar a la llibreria que han servit per posar-se al dia ràpidament. Nadal ha explicat que la signatura d'aquest dijous era una situació estranya perquè a ell li agrada "tenir un contacte molt directe amb els lectors". Per això, tot i les ganes, s'han hagut de reprimir a l'hora de fer-se petons i abraçades. A canvi, l'autor ha saludat amb el colze els lectors, garantint les mesures de seguretat.

Nadal, que també ha signat exemplars de 'Mar d'Estiu' a Banyoles, explica que la novel·la és un "homenatge" al mar de la seva infantesa i joventut. Nadal, però, ha explicat que amb el confinament el llibre ha adquirit "un aire més nostàlgic" que l'inicial a causa del confinament.

Nadal a la llibreria l'Altell de Banyoles

La novel·la es divideix. A la primera, l'autor explica per què necessita parlar de la Mediterrània, què és i quin significat té el mar per a ell. En una segona part, Nadal relata els seus viatges per diversos llocs del Mediterrani, com Stromboli, Icària, Hidra o Portlligat.

La descripció de cada un d'aquests espais l'acompanya amb el relat de les experiències, records i reflexions que li evoquen. En la tercera i última part del llibre, l'autor narra el retorn, una reflexió sobre l'experiència del viatge i el paper que ha tingut la Mediterrània en la història i el desenvolupament de la cultura occidental.