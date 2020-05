El 40è Festival de Torroella de Montgrí s'allargarà fins a l'estiu de l'any que ve

La pandèmia de la covid-19 i les mesures sanitàries que afecten els esdeveniments culturals han obligat a modificar la programació de la quarantena edició del Festival de Torroella de Montgrí. L'organització ha decidit no renunciar a la seva celebració malgrat la crisi sanitària i allargar el certamen fins a l'estiu de l'any que ve. Concretament, començarà el 23 de juliol del 2020 i acabarà a finals d'agost del 2021. Entre altres activitats, ha programat un cicle de conferències en 'streaming', treballa en un documental sobre la història del festival que s'emetrà per TV3 i La 2 i estudia fer un concert sense públic a finals de juliol a l'auditori Espai Ter amb la col·laboració de la CCMA i RTVE, que l'emetrien per ràdio i televisió.

El tret de sortida del 40è Festival de Torroella de Montgrí serà el 23 de juliol, coincidint amb el mateix dia que el 1981 es va celebrar el primer concert de la primera edició del Festival. Serà l'inici de tot un any d'actes que han de culminar l'estiu del 2021 amb la reprogramació de part dels concerts previstos per a aquest estiu. De fet, segons un comunicat del festival, els actes s'aniran "adaptant a les directrius sanitàries que a cada moment dictin les autoritats, a fi de garantir les condicions de seguretat sanitàries dels artistes, del públic -en el cas que es puguin arribar a celebrar concerts amb públic aquest estiu- i de tot l'equip que fa possible el Festival". De fet, els detalls dels actes previstos per a aquest estiu es faran públics pròximament.

La directora del festival empordanès, Montse Faura, ha assegurat que treballaran amb "la il·lusió de sempre", per "adaptar la programació a les noves circumstàncies imposades i per mantenir viu l'esperit del Festival de Torroella de Montgrí que aquest any, malgrat les dificultats imposades per la pandèmia de la COVID-19, vol celebra el seu 40è aniversari".

