L'(a)phònica de Banyoles s'ajorna fins a l'any vinent per la incertesa del COVID19

El festival de la veu de Banyoles, (a)phònica, no es farà el juny per l'emergència sanitària de la covid-19. En un comunicat, els organitzadors diuen que la "incertesa" actual fa "inviable" poder celebrar la 17a edició i s'ajorna al juny del 2021. Les dates seran del 24 al 27 de juny. Es tracta d'un "festival de ciutat i de qualitat que omple espais i racons emblemàtics de la capital del Pla de l'Estany amb actuacions i activitats paral·leles amb la veu com a fil conductor", subratllen. També destaquen que el públic d'arreu de Catalunya ha confiat durant tots aquests anys amb un programació que inclou des de veus consagrades fins a formacions emergents i d'estils ben diferents, des de cançó d'autor, soul, pop, jazz, entre altres estils.

Des de l'organització lamenten les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar. "Esperàvem que amb el transcurs dels dies us podríem donar bones notícies, però ens sap greu haver-vos de comunicar que la incertesa generada arran de la crisi sanitària de la COVID-19 fa inviable la seva celebració". El festival és una plataforma que acull actuacions en primícia, produccions pròpies i presentacions de discos a les comarques gironines. "Una experiència global al voltant de la veu, amb la complicitat de les entitats culturals i musicals del Pla de l'Estany", destaquen al comunicat. Va néixer el 2004 i en aquests anys hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Salvador Sobral, Brass Against, Canimas-Jacquet-Mas, Jorge Drexler, Quimi Porter, Martirio, Viggo Mortensen, entre molts d'altres. El Festival està organitzat per l'Ajuntament de Banyoles, i gestionat íntegrament per Alter Sinergies.