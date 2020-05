El Cerdanya Film Festival manté l'edició «física» d'aquest agost

El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya no se suspendrà ni migrarà a una versió en línia, sinó que se celebrarà «físicament» entre els dies 1 i 9 d'agost a Puigcerdà i altres escenaris de la comarca i el Pirineu, segons han anunciat els seus responsables. Aquest és el resultat de les converses que l'entitat ha mantingut els darrers dies amb l'Ajuntament de Puigcerdà i el Departament de Cultura de la Diputació de Girona, que han mantingut el suport públic a l'esdeveniment malgrat una conjuntura «difícil» que provoca la suspensió o readaptació de moltes iniciatives similars. Fins a mitjan juny encara està obert el període de recepció d'obres a concurs.

El festival acatarà les normes que marquin les autoritats sanitàries amb aforament «molt possiblement» limitat i supressió de les «grans concentracions»» que suposaven l'entrega de premis i el còctel de clausura.

El programa inclourà una cinquantena de projeccions al Museu Cerdà de Puigcerdà. Les sessions de curtmetratges seran més curtes (al voltant d'una hora) i es modificaran els horaris per espaiar les sessions. Com a novetat, s'estudia crear una Sala 2 a l'aire lliure i es complementarà l'oferta amb un apartat en línia a través de la pàgina web.

També s'estudia la viabilitat efectiva de les activitats de fora del Museu Cerdà i totes les activitats paral·leles per ajustar-les a la nova realitat i a la disponibilitat pressupostària. L'organització no es tanca a intentar mantenir-les sempre que trobin els pàrtners i els espais adequats, així com el finançament necessari.

En aquest sentit, el festival retallarà previsiblement en un 65% el pressupost previst per aquesta edició ja que a dia d'avui no compta amb cap patrocini privat finalista i moltes de les subvencions habituals que rep no estan convocades, afirmen els organitzadors de la cita.

Manté, no obstant, l'aportació directa del Grup de Recerca de Cerdanya i les principals subvencions que rep de l'Ajuntament de Puigcerdà i la Diputació de Girona.