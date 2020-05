L'(a)phònica s'ajorna fins al 2021

La dissetena edició del festival (a)phònica de Banyoles no se celebrarà a finals del pròxim mes de juny, com estava previst, i es trasllada al 2021. La incertesa actual «fa inviable» celebrar el certamen enguany amb el seu format habitual, asseguren els organitzadors, que tenen la intenció de mantenir els «compromisos adquirits amb els artistes d'aquest any per al que ve». «És factible traslladar un any el cartell i és el que volem, ajornar, no cancel·lar», explica el director del festival, Francesc Viladiu.

«Durant setmanes hem estat valorant diferents opcions, però la incertesa continua i no ens permet decidir res en ferm», assenyala. Apunta que el sector ha fet pinya, per exemple des de la Xarxa de Festivals de Música de Catalunya, (Xàfec), per «intentar trobar respostes» i que s'han posat en contacte amb l'administració per mirar de «resoldre totes les preguntes que estaven obertes», però que encara els «ha faltat molta informació per prendre una decisió gairebé imminent».

Respecte a la possibilitat de redimensionar el festival per adaptar-lo a les restriccions que marca la normativa, Viladiu indica que, «tot i que podria semblar que era realitzable pel tipus de concert de petit format», és difícil perquè no casa amb l'esperit de l'(a)phònica, amb una majoria de cites gratuïtes i algunes de pagament per «viure plenament la ciutat de Banyoles, amb escenaris repartits per tota la ciutat...» i sobretot, perquè a hores d'ara no han rebut instruccions clares respecte dels protocols a seguir i les limitacions de l'aforament.

El festival no havia pogut avançar encara res del cartell, perquè tenia previst fer les primeres confirmacions a mitjan març, just quan es va declarar l'estat d'alarma per la pandèmia.

«Vam decidir no engegar la maquinària per veure com evolucionava la situació i al final, ha sigut una bona decisió», explica Viladiu, que reitera que espera poder mantenir el gruix de la programació del 20 per a les noves dates, del 24 al 27 de juny del 21.

El responsable de la cita banyolina és, malgrat tot, optimista amb el futur del sector, i veu en la situació actual una oportunitat per reflexionar, «més enllà de tots els professionals que aquest estiu es quedaran sense feina, que realment és un problema molt greu».

«Potser cada vegada seran menys comuns els esdeveniments de grans masses i hi haurà més petits esdeveniments repartits pel territori, que és el que reivindiquem des de fa temps una sèrie de festivals arreu del país: un model que busqui el contacte i que sigui el públic el que va a veure un concert, no que posi un artista al mig d'un espai amb grans multituds en què no pots gaudir-lo del tot».