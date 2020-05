Torroella transforma el festival del 2020 en tot un any per celebrar el 40è aniversari

El festival de Torroella de Montgrí canviarà la programació per celebrar el seu quarantè aniversari, prevista del 23 al 21 d'agost, per allargar tot un any la commemoració. La crisi sanitària ha obligat a canviar els plans de l'organització, que ha decidit no renunciar a la celebració, sinó readaptar-la: el nou cartell comença el mateix dia que l'anterior, coincidint amb la data exacta del primer concert del festival, l'any 1981, però acabarà a finals d'agost del 2021.

La programació prevista inicialment s'ha salvat parcialment i els espectacles s'adaptaran a les mesures que dictin en cada moment les autoritats sanitàries, incloses les que contemplin la possibilitat d'assistència de públic aquest estiu, si fos possible, explica la directora del festival, Montse Faura, en un comunicat.

De moment, estudia fer un concert sense espectadors a finals de juliol a l'Espai Ter que s'emetria en directe per ràdio i televisió, així com una exposició commemorativa de les quatre dècades del certamen i un cicle de conferències que es podrà seguir per internet. Així mateix, també estan treballant en un documental sobre la història del festival, assenyala Faura, que afegeix que els detalls dels actes previstos per aquest estiu es faran públics pròximament.

Faura assenyala que la transformació de l'edició del 2020 en un any de commemoracions es farà «amb la il·lusió de sempre», per «mantenir viu» el festival i seguir en contacte amb el públic.