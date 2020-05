La Richard Vanderaa dedica una exposició a Alberto Fabra

La galeria Richard Vanderaa va inaugurar el dijous passat l'exposició Alberto Fabra, Utopies 1954-64, en què mostra una sèrie de dibuixos de tinta i aquarel·la realitzats per l'artista a París i Port de la Selva, marcats per la influència Picassiana. La mostra, que es podrà visitar seguint les mesures de seguretat fins al 27 de juny, és la primera retrospectiva dedicada a l'obra de Fabra (Buenos Aires, 1920–Perpinyà, 2011) des del 2017. Les pintures del 1954 a París ensenyen paisatges còsmics i colorits, surrealistes i futuristes, amb pobles idíl·lics i naus espacials. En canvi, a les Utopies del 1964, realitzades a Port de la Selva on Fabra acabava d'instal·lar la seva segona residència, va crear uns paisatges expressionistes quasi abstractes, tots realitzats amb tinta negra. La seva evolució pictòrica el va portar, a finals dels anys seixanta, a decantar-se definitivament per l'abstracció.