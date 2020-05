Txarango publicarà el 19 de juny el seu quart i últim disc, «De vent i ales»

El grup de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) de música mestissa Txarango publicarà el proper 19 de juny el seu quart i últim disc, "De vent i ales", segons han explicat els seus components en un videodocumental penjat al seu canal de Youtube.

El documental, de 17 minuts de durada, introdueix el públic en l'imaginari del disc i inclou fragments de 9 de les 16 cançons de l'àlbum, que es publicarà en tres formats de tres colors diferents.

"De vent i ales" (Halley Records) és, segons els membres de Txarango, "un títol lleuger que parla d'estendre les ales per deixar-se emportar pel curs de la vida".

El títol sorgeix de la cançó "Les coses senzilles", que parla de la lleugeresa i la fragilitat de la vida.

Txarango explica que les noves cançons neixen d'experiències com dormir a peu de el mont Fuji, córrer xops sota la pluja a les muntanyes del cafè al nord de Colòmbia, de fer la ruta dels Balcans d'entrada a Europa al costat de persones a la recerca de refugi o de caminar amb cura al desert ple de mines dels camps sahrauís o acompanyats dels diols a Caparan (Senegal).

"De vent i ales" sorgeix també de les seves vivències a l'Índia o al Brasil, on van aprendre envoltats de comunitats indígenes en resistència a valorar el temps. Un temps que "cura les ales".



Noves cançons

La banda sonora de la peça documental també descobreix fragments de nou de les noves cançons de Txarango: la invitació a sortir a buscar el camí de "Quan cau el sol", o de celebrar-ho a "Nous camins". La fragilitat de la vida a "Les coses senzilles", el cant a l'amor no viscut de "Si sabessis", la celebració de la vida compartida d'"Avui que fas anys" i "Bendita vida".

O "Aguacero", que parla de com la música pot prendre la força d'una tromba d'aigua i arrasar tota la brutícia d'aquest món salvatge. Finalment, també apareixen "La foguera", tant llatinoamericana com mediterrània, on es crema tot allò que ja no es necessita, i l'emotiva "És hora de tornar a casa", que tanca el disc.

"Aquest nou disc és un adéu. I també un regal. Un regal que hem escrit i compost per intentar donar les gràcies. Gràcies de tot cor per cada pas compartit. Gràcies per ser i per vibrar. Gràcies infinites per formar part de l'aventura més gran de les nostres vides", s'acomiaden els del Ripollès.

Txarango, que havia publicat amb anterioritat "Benvinguts al llarg viatge", "Som riu" i "El cor de la terra", i havia organitzat el festival Clownia, tenia previst presentar "De vent i ales" en una extensa gira, amb una carpa de circ, que s'ha cancel·lat per la Covid-19.

No obstant això, coincidint amb el llançament del seu últim àlbum han anunciat que el presentaran en una gira per sales que visitarà Madrid -12 i 13 de març de 2021-, Amsterdam -20 de març-, París -27 de març-, Londres - 2 d'abril-, Bilbao -9 i 10 d'abril, entrades ja esgotades-, Brussel·les, en una data encara no fixada, i que acabarà al maig de l'any vinent amb un últim concert en una ciutat i una data encara no decidides.