Les biblioteques de Girona reobren el servei de préstec

Les biblioteques municipals de Girona van reobrir ahir el servei de préstec amb més d'un centenar de cites prèvies. De les quatre que hi ha arreu de la ciutat, les que en tenen més –una quarantena cadascuna– són l'Ernest Lluch i la Salvador Allende. Els llibres s'entreguen en bosses de paper, a l'exterior de les biblioteques i amb el personal protegit per mampares. En el cas dels retorns, s'han de dipositar a les bústies i els documents passen aleshores una quarantena de catorze dies. Segons la directora de la Salvador Allende, Eva Guillaumes, s'han hagut d'adaptar a la nova realitat perquè hi ha usuaris que no estan avesats a les noves tecnologies. El consistori treballa ara perquè l'accés a sales s'obri el 2 de juny.

Des d'abans de les deu del matí, l'horari d'obertura de la biblioteca, la Júlia ja esperava per poder anar a recollir llibres i DVD de la biblioteca Salvador Allende de Girona. Quan la directora de la biblioteca va obrir el reixat, es va dirigir fins a la taula que van col·locar en una de les portes d'entrada. Allà, l'esperava un treballador, protegit amb mascareta i darrera una mampara, per donar-li els llibres que ja ten a punt.

Des d'ahir, aquesta imatge es va repetir a les quatre biblioteques municipals de la ciutat. Els usuaris, ja sigui a través d'una trucada o per correu electrònic, fan la comanda. Els bibliotecaris la preparen en bosses de paper i donen hora de recollida.

Júlia Cirera esperava amb moltes ganes que es recuperés el servei de préstec. «Teníem ganes de llegir i, després de tants dies a casa, ja teníem el llibres una mica repetits i volíem alguna cosa nova», explicava ahir. El que encara no poden fer els usuaris és entrar dins la biblioteca i remenar els llibres. «Normalment vinc aquí i m'inspiro per agafar els llibres, aquesta vegada ha estat una mica diferent, he explicat els nostres gustos per telèfon i ens han aconsellat», va afegir.

Les quatre biblioteques municipals de la ciutat de Girona han mantingut durant la quarantena tota l'activitat possible, amb sessions d'hora del conte, activitats per a nadons, activitats centrades en refranys o descoberta de dites i enigmes a Twitter gràcies a les noves tecnologies.

Figueres reobre avui

Les escenes viscudes ahir a Girona es repetiran amb tota seguretat des d'avui a la biblioteca de Figueres, que reobrirà les seves portes amb cita prèvia i per a serveis de préstec, devolució de documents i d'informació bibliogràfica. Els usuaris poden reservar la plaça a través del correu electrònic (citaprevia.bibfigueres@gmail.com), trucant al telèfon 972 511 660 o via Whatsapp (610 528 568).

Pel que fa a la devolució dels llibres, s'haurà de fer a través de l'entrada lateral del carrer de Mestre Falla. Quan es retornin, estaran en 14 dies de quarantena. El préstec interbibliotecari quedarà suspès. L'Ajuntament ha instal·lat mampares i punts amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. A més, ha indicat un recorregut segur i ha marcat la distància que cal respectar.

De la seva banda, l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya, situat a Puigcerdà, va reobrir ahir les seves portes per oferir el servei de consulta de forma presencial, coincidint amb la fase 2 de la desescalada. Tot i això, per accedir-hi, cal sol·licitar també una cita prèvia amb un mínim de 24 hores d'anticipació.

A més, en la mesura del possible es demana que es faci constar la documentació que es vol mirar i, en cas que aquesta es trobi en quarantena, se n'informarà l'usuari. Mentrestant, la biblioteca Comtat de Cerdanya amplia els seus serveis i, a banda d'oferir préstec a demanda i servei de devolucions, també es pot accedir a la sala de lectura i es poden utilitzar els ordinadors i les tauletes digitals de l'equipament.