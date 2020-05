El MUME de la Jonquera reobrirà les portes al públic el pròxim 29 de maig

El Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera té previst reobrir les seves portes al públic el pròxim 29 de maig. Segons ha informat la direcció del centre en un comunicat, el MUME «serà un lloc segur tant per les persones que hi treballen com pels visitants». Per aquest motiu, es limitarà l'aforament a un terç del total i s'encabirà la senyalització d'un recorregut que permeti el respecte de la distància mínima de 2 metres entre els visitants. Al mateix temps, es disposarà de diferents elements de neteja de mans. L'horari fins al juliol, serà de 10 h a 18 h (dimarts a dissabte) i diumenge i festius de 10 a 14h.