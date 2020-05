La Bisbal tindrà a principis de setembre una Fira de Circ al Carrer «de mínims»

La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà, que enguany celebrarà la seva 25a edició, tindrà lloc finalment a principis del mes de setembre i no al juliol, com és habitual. Davant les circumstàncies actuals, en comptes de cancel·lar el certamen, l'organització ha decidit adaptar-se i farà un festival «de mínims». Serà del 4 al 6 de setembre i la programació es presentarà a mitjans de juny.

L'organització ja va avançar ahir que hi participaran una quinzena de companyies i que els espectacles tindran un format «semipresencial»; l'assistència haurà de ser reduïda, però també es podran veure a través de les xarxes. Arran de la pandèmia, el pressupost de la Fira de Circ ha patit una revisió «important». La voluntat és que sigui un acte «de resistència cultural» i «compromís amb les companyies i el sector».

L'objectiu, subratlla l'organització, és «no deixar en blanc l'edició d'aquest 2020». «I és que tot i el gradual desconfinament pel risc de propagació de la COVID-19, s'hauran d'incorporar un paquet de mesures que assegurin la protecció del públic, els artistes i l'organització, cenyint la fira a diverses pautes i limitacions d'aforament i mobilitat», concreten des del certamen.

«A la situació de de crisi sanitària s'hi suma una important revisió del pressupost inicial, que convertiran la XXV Fira de Circ al Carrer de la Bisbal en un acte de resistència cultural, així com de compromís amb les companyies i el sector», explica l'organització en un comunicat en el qual hi afegeix: «Volem fugir de lamentacions i afrontar amb il·lusió l'edició d'enguany, tot i tenir la mirada posada en la del 2021».

Per evitar qualsevol tipus d'aglomeració, l'organització de la cita ha decidit apostar pel format «semipresencial», el que implicarà que els espectacles puguin ser seguits massivament en línia i en directe. No obstant això, sempre hi haurà un nombre aforament molt reduït en el format presencial, seguint sempre totes les mesures establertes en matèria de seguretat i higiene.

Un cartell «Monty Phyton»

L'organització també ha fet pública la imatge gràfica d'aquesta XXV edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà. Dissenyada per Joan Garcia, la gràfica està inspirada en els collages d'imatges de Terry Gilliam i els Monty Phyton's Flying Circus. «Unes imatges que traspuen surrealisme i humor per tal que no decaigui la fantasia i l'espectacle tot i la delicada situació per qual passa el sector», destaca l'organització en el mateix comunicat.

La Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d'Empordà enguany torna a ser coorganitzada per l'entitat Fira de Circ i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Amb vint-i-quatre edicions a les espatlles, la proposta va arrencar el 1996 de la mà de l'entitat juvenil Nuik's. Ells van recollir el testimoni d'una altra entitat bisbalenca, Paufila, que a principis dels anys vuitanta havien organitzat les dues primeres edicions de la Fira del Circ.

Nuik's va donar una identitat pròpia al projecte i el va fer remuntar fins a assegurar-ne el futur. L'entitat es va anar transformant fins a donar lloc a la que avui coorganitza el certamen, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà.