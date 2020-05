El CaixaForum Girona reobrirà les portes l'1 de juny

La xarxa de centres CaixaForum tornaran a obrir portes a partir de dilluns vinent. Així, els equipaments de Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Lleida, Tarragona i Girona reprendran l'activitat coordinadament i garantint "la seguretat sanitària, reforçant la confortabilitat del públic i refermant la qualitat". L'accés als centres es farà a través de la venda d'entrades en línia. També es podran tornar a entrar als Jardins de Cap Roig, però no el CosmoCaixa, que no es podrà visitar fins que Barcelona entri en la fase 2. Les exposicions als centres s'han allargat més enllà de la seva data inicial i la majoria es podran visitar fins després de l'estiu. A més, CaixaForum Lleida i CaixaForum Girona obriran estrenant noves exposicions.

Per accedir a les sales d'exposició, serà obligatori l'ús de màscares i de dispositius de gel hidroalcohòlic, que se situaran a l'entrada dels centres. Seguint la normativa marcada per les autoritats sanitàries, els visitants podran accedir al centre de manera individual o per grup familiar, mantenint sempre una distància de seguretat de dos metres. No funcionaran els serveis de consigna, guarda-roba, cafeteria, botiga i audioguies. Tampoc no hi haurà visites guiades, ni les activitats programades abans de la crisi del coronavirus. En aquesta primera fase, tots els centres reobriran amb l'horari habitual.

'Construint nous mons. Les avantguardes històriques a la col·lecció de l'IVAM, 1914-1945' serà l'exposició amb la que reobrirà el centre de Lleida, i 'Apollo 11. L'arribada de l'home a la Lluna', el de Girona. A les sales, clausurades des del 14 de març passat a conseqüència de la crisi sanitària, s'hi reforçarà la presència d'educadors en determinades franges horàries per tal d'orientar els visitants i resoldre els dubtes que puguin sorgir respecte del contingut de les exposicions.

Per la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán, l'esforç per posar de nou en marxa tots els nostres centres culturals respon a la voluntat d'oferir a la ciutadania "espais per recuperar el pols cultural i el benestar personal". "Durant aquesta crisi s'ha demostrat que la cultura és més necessària que mai com a eina per obrir finestres al món en un moment en què la nostra realitat s'ha vist reduïda", ha reblat.