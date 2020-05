Joan Margarit publica la seva antologia poètica personal

El poeta Joan Margarit ha publicat l'antologia personal de poemes Sense el dolor no hauríem estimat (Proa) que ja ha arribat a les llibreries. En l'epíleg admet que aquesta és l'antologia «més difícil» que ha fet: «La de la meva pròpia obra, ara que, als meus vuitanta-dos anys, ja no li deuen quedar gaires incorporacions futures».

El guanyador del Premi Cervantes 2019 diu que és la primera vegada que fa una antologia sense que el sentiment que l'empeny sigui «ni d'admiració ni de necessitat de consol. És un sentiment més personal i rude: alguna cosa semblant a mirar-me al mirall que fa la porta vidriera que té darrere seu la foscor de l'últim quarto, buscant alguna cosa que la vida, segurament, ja s'ha emportat». L'obra inclou 113 poemes.

A l'epíleg, Margarit també escriu que des de jove ha estat per a ell una pràctica habitual compondre les seves pròpies antologies dels poetes que admirava. «Quan encara no hi havia les facilitats d'avui amb els ordinadors, ho feia amb fotocòpies. Encara ocupen, ben enquadernades, un lloc rellevant en la meva biblioteca i continuo llegint-les».

Margarit va iniciar la trajectòria poètica el 1963 publicant en castellà Cantos para la coral de un hombre solo (Vicens Vives). Després d'un llarg parèntesi, publica el 1975 Crónica (Barral). A partir del 1980 començà a publicar poemes en català. Destaquen Cants d'Hekatónim de Tifundis (La Gaia Ciència, 1982), Premi Miquel de Palol i Crítica Serra d'Or; Vell malentès (3 i 4, 1981), Premi Vicent Andrés Estellés i Crítica de Poesia; Mar d'hivern (Proa, 1986), Premi Carles Riba de Poesia; i La dona del navegant (La Magrana, 1987), Premi de la Crítica Serra d'Or.

Més recents són les obres Estació de França (Hiperion, 1999); Joana (Enciclopèdia Catalana, 2002); Càlcul d'estructures (2005); Casa de Misericòrdia (Proa, 2007), distingit amb el Premi Nacional de Poesia de la Generalitat i el del Ministeri de Cultura; No era lluny ni difícil (Proa, 2009); Des d'on tornar a estimar (Proa, 2015) i Un hivern fascinant (Proa, 2017).