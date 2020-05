L'emotiu retorn de Pau Donés i Jarabe de Palo

Jarabe de Palo ha publicat el seu nou disc, 'Tragas o escupes'. El nou projecte de la banda capitanejada per Pau Donés, que fa anys que lluita contra un càncer, ja està disponible a les plataformes digitals i s'acompanya del single 'Eso que tu me das'.

"Estem acostumats a ser escoltats, que no a escoltar", diu el mateix Pau a través d'un comunicat difós per la seva discogràfica. "Ens agrada molt demanar i rebre, molt més que donar, i rara és la vegada que donem sense esperar res a canvi. El que m'ha passat darrerament és just el contrari, he rebut molt sense demanar ni esperar res. Coses bones, molt bones: afecte, afecte, respecte, amor, de gent a la qual coneixia i de gent a la que no. Molts eren, com diu el meu amic Mikel Erentxun, amics desconeguts que amb les seves paraules d'alè em van fer superar moments difícils. Gent suposo que de tot tipus (amics desconeguts) que van voler ajudar-me i que precisament per no conèixer-nos, no esperaven res de mi. 'Eso que tu me das'és la manera que tinc de agrair-vos la generositat que heu demostrat amb mi, i que sempre ha estat molta més de la que realment m'he merescut".

Pau Donés va fer públic que tenia càncer de còlon l'1 de setembre de 2015. Va suspendre tots els concerts de la gira que tenia. El 5 d'abril de l'any següent va anunciar en el seu compte de Twitter que havia superat la malaltia, però uns mesos després va patir una recaiguda que finalment el va obligar a deixar la música a l'octubre de 2018.

A principis d'aquest mes d'abril, en ple confinament, Donés va sorprendre anunciant el seu retorn.