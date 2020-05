L'Institut Cervantes promocionarà el català amb el Llull

Amb la premissa de la «defensa de la diversitat cultural i lingüística», l'Institut Cervantes, l'Institut Ramon Llull, el Consello da Cultura Galega i l'Etxepare Euskal Institutua van signar ahir el primer acord de col·laboració entre les quatre llengües. Un protocol que es traduirà, segons els seus signants, en diverses actuacions com, per exemple, traduccions de llibres, participacions conjuntes en fires, impuls i suport entre les quatre cultures, així com la posada en marxa d'una comissió que analitzi el grau de cooperació i l'eficàcia dels treballs.

A l'acte, realitzat per videoconferència, hi van participar els directors del Cervantes, Luis García Montero; del Llull, Iolanda Batallé Prats, i de l'Etxepare, Irene Larraza Aizpurua, així com la presidenta del Consello, Rosario Álvarez Blanco, que van coincidir a assenyalar els aspectes positius de la diversitat lingüística.

Aquest acord, que s'havia de signar inicialment a la Corunya, «serveix per consolidar un treball d'entesa i diàleg» que es va iniciar al juny del 2019 en una reunió al Ramon Llull de Barcelona, va explicar García Montero. «Caminar pel món en solitari no té sentit», va dir Larraza, que va destacar l'obstinació en la internacionalització i universalització de les llengües i cultures signants de l'acord: «Treballem amb institucions i amb agents que ens ajuden en aquesta missió, i és intel·ligent que fem part del camí junts», va assenyalar.

En la mateixa línia van intervenir Batallé i Álvarez, que van assenyalar a més el gran flux de traduccions entre les llengües i la «normalitat democràtica» dins d'una societat plurilingüe i multicultural com l'espanyola.