CaixaForum Girona reobrirà les portes dilluns amb nova exposició

El Caixa Forum Girona reobrirà les seves portes el pròxim dilluns 1 de juny, després d'haver estat tancat al públic més de dos mesos com a conseqüències de les mesures de confinament decretades per lluitar contra el coronavirus.

L'equipament obrirà estrenant una nova exposició: Apollo 11. L'arribada de l'home a la Lluna, que reviu l'efemèride del 50è aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna. Ho fa «des de la perspectiva dels mateixos astronautes que van fer realitat la conquesta de l'espai fent el primer pas de l'espècie humana sobre la Lluna i canviant el curs de la ciència i de la societat», segons indica el centre en un comunicat sobre una mostra que es podrà visitar fins al 20 de setembre. En aquesta primera fase, CaixaForum Girona obrirà de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; els dissabtes de 11 a 14 h i de 17 a 20 h, i els diumenges i festius, de 11 a 14 h.

Així ho va anunciar ahir en un comunicat la Fundació La Caixa, que també va confirmar la reobertura dels centres de Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Lleida i Tarragona, que reprendran l'activitat coordinadament i garantint «la seguretat sanitària, reforçant la confortabilitat del públic i refermant la qualitat». L'accés als centres serà gratuït, a través de la reserva anticipada d'entrades en línia o bé la seva obtenció via presencial.

A partir de dilluns també es podran tornar a visitar els Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell, però no el CosmoCaixa, que no reobrirà fins que les comarques de Barcelona entrin en la fase 2. Les exposicions als centres s'han allargat més enllà de la seva data inicial i la majoria es podran visitar fins després de l'estiu.

Per accedir a les sales d'exposició serà obligatori l'ús de màscares i de dispositius de gel hidroalcohòlic, que se situaran a l'entrada dels centres. Seguint la normativa marcada per les autoritats sanitàries, els visitants podran accedir al centre de manera individual o per grup familiar, mantenint sempre una distància de seguretat de dos metres. No funcionaran els serveis de consigna, guarda-roba, cafeteria, botiga i audioguies. Tampoc no hi haurà visites guiades, ni les activitats programades abans de la crisi del coronavirus. En aquesta primera fase, tots els centres reobriran amb l'horari habitual.

A les sales, clausurades des del 14 de març, s'hi reforçarà la presència d'educadors en determinades franges horàries per tal d'orientar els visitants i resoldre els dubtes que puguin sorgir respecte del continguts de les exposicions que es poden visitar.



Recuperar el pols cultural

Per la directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán, «aquest esforç per posar de nou en marxa tots els nostres centres respon a la voluntat d'oferir a la ciutadania, després d'aquesta dura etapa, espais per recuperar el pols cultural. La crisi ha demostrat que la cultura és més necessària que mai com a eina per obrir finestres al món en un moment en què la realitat s'ha vist reduïda».