Calella anul·la la cantada d'havaneres per les restriccions de la crisi sanitària

Calella de Palafrugell no es tenyirà aquest any amb el tradicional so de l'havanera que dona el tret de sortida a l'estiu de la Costa Brava. L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell va fer oficial ahir l'anul·lació de la tradicional Cantada, que aquest 2020 arribava a la 54a edició, arran de la crisi del coronavirus. La cita s'havia de celebrar el 4 de juliol.

L'organització de l'esdeveniment assegura que les restriccions fan «inviable» poder controlar l'aforament i garantir la protecció i la seguretat en un esdeveniment tan massiu. No només a l'auditori que se situa a la platja del Port Bo –on s'hi asseuen fins a 1.500 espectadors– sinó també a les diferents cales i carrers de Calella, on milers de persones segueixen la Cantada.

Però no només això. Hores abans que sonin les havaneres, el poble ja bull de gent i, de mitjana, fins a 25.000 persones segueixen la Cantada des de les diferents cales (on s'instal·len pantalles gegants), els carrers o les barques.

El regidor de Promoció Econòmica, Joan Vigas, assegura que hi ha voluntat d'impulsar algun acte relacionat amb les havaneres, però encara no sap què es farà. «Estem parlant d'un espai reduït i hi ha dificultats per poder fer una Cantada digna», lamenta el regidor de Promoció Econòmica.

A més, a les limitacions d'aforament també s'hi sumen altres «incerteses» –precisa Vigas– relacionades amb els patrocinadors i amb el fet que no es podia garantir que TV3 retransmetés l'acte.

A banda, la Cantada d'Havaneres rebia una subvenció de 15.000 euros de la Generalitat. S'atorgava a projectes de cant popular i el termini s'obria a l'abril, però aquest any, amb la pandèmia, no s'ha convocat. «Ho veiem lògic, perquè ara les prioritats i necessitats són unes altres», explica Vigas.

El regidor també considera que, de totes maneres, l'aspecte econòmic no ha estat determinant a l'hora de decidir suspendre la cantada. «Allò que ha estat decisiu són les incerteses al voltant de les mesures de seguretat i l'aforament», destaca Joan Vigas.



Un acte «relacionat»

La 54a Cantada d'Havaneres s'ha suspès. Però el regidor també deixa la porta oberta a impulsar algun acte que hi estigui relacionat, i que es faria el 4 de juliol. Tot i això, explica que encara és aviat per anunciar res. «En qüestió de deu dies, les coses canvien molt; tenim idees i alguna cosa farem, però encara no puc dir què és», conclou Vigas. Una possibilitat seria fer una cantada en format reduït que es pugui seguir en streaming a les xarxes socials o per algun altre mitjà.

Segons un informe fet l'any passat per l'Àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell, s'estima que l'impacte econòmic de la Cantada d'Havaneres se situa en uns 3 milions d'euros cada any. Aquesta xifra d'ingressos, entre d'altres, es va obtenir després de tenir en compte la retransmissió que en feia en directe TV3 (amb una audiència propera als 300.000 espectadors) i la despesa que generen les gairebé 25.000 persones que, anualment, s'acosten a Calella de Palafrugell per seguir la Cantada in situ.