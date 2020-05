Mar Bosch signarà exemplars del seu últim llibre aquest divendres a La 22

L'escriptora gironina Mar Bosch serà la protagonista aquest divendres, a partir de les 6 de la tarda, a la Llibreria 22 de Girona. Bosch signarà exemplars de la seva darrera novel·la, La dona efervescent, publicada l'editorial Univers. Com ja va passar la setmana passada, en la qual Rafel Nadal va signar exemplars del llibre Mar d'estiu, l'acte se celebrarà seguint les mesures de seguretat i amb la cua a l'exterior de l'establiment. Per qui no pugui assistir a l'acte, la llibreria ofereix la possibilitat de reservar un exemplar signat a través del correu llibreria22@llibreria22.net o al telèfon 972 21 23 95.