Primavera Sound confirma Gorillaz, Tame Impala o FKA Twigs per a l'edició de 2021

El Primavera Sound va fer públics ahir per sorpresa els primers caps de cartell per a l'edició del 20è aniversari, que s'ha ajornat a l'any que ve. El festival manté per al 2021 part dels artistes ja anunciats per aquest estiu, com The National, The Strokes, Tyler The Creator, C. Tangana, Brockhampton, Iggy Pop, The Jesus and Mary Chain, Beck, Bad Bunny, Bikini Kill, Caribou, Disclousure, Bauhaus, Cigarettes After Sex, Chromatics, Maria del Mar Bonet, Manel o King Gizzard & The Lizard Wizard. Ara, però, hi afegeix nous artistes, com Gorillaz, FKA Twigs, Tame Impala, Jamie XX, Idles, Charli XCX i Massive Attack.

En una piulada a la xarxa social Twitter, el festival va confirmar altres artistes per al seu cartell de l'any que ve, després d'haver anunciat inicialment que ajornava el certamen al setembre i, finalment, haver hagut de cancel·lar l'edició d'aquest 2020. Es tracta d'Amaia, Black Lips, Dinosaur Jr, La Favi, Fontaines D.C., Hannah Diamond, DJ Harvey, Jamila Wood, Jawbox, Napalm Death, Nina Kraviz, Pavement, Autechre, Shellac, Yo la Tengo i Carolina Durante, entre d'altres, que preveuen anunciar properament.

L'organització del festival barceloní va decidir fa quinze dies la cancel·lació «per força major» l'edició d'aquest any, que ja s'havia ajornat fins a finals d'agost per la crisi del coronavirus, i posposava així la celebració del seu vintè aniversari del 2 al 6 de juny del 2021. Amb tot, la trobada professional vinculada al certamen, PrimaveraPro, es manté amb una edició digital al juliol.