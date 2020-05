Rosalía llança nova cançó amb Travis Scott

Rosalía ha llançat aquest dijous la seva nova cançó i vídeo, 'TKN', al costat de Travis Scott, en el que és la tercera cançó de l'artista en el que va d'any, ha informat la discogràfica Sony Music en un comunicat.

L'artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha assegurat sobre el nou tema: "Travis és un artista al que he admirat des del principi de la seva carrera i no em puc imaginar un artista millor amb el qual col·laborar per a aquesta cançó".

"Sento que ara és el moment de llançar aquest tema, després de tants mesos tancats trobant a faltar la llibertat o l'estar en comunió amb els nostres. Espero que 'TKN' us doni energia, us faci ballar i us doni força si esteu en moments difícils", ha afegit.