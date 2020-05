El Sunset desconfina el jazz en directe

Després d'una llarga espera, la música en directe torna a la ciutat de Girona. El Sunset Jazz Club obrirà aquesta nit les seves portes per acollir, a partir de les 21 hores, l'actuació de Vernau Mier Quartet. Tot i ser molt esperat, serà una vetllada amb unes circumstàncies especials, sense la possibilitat de fer consumicions, per la normativa vigent, i amb un aforament limitat a 25 persones.

Davant l'èxit de la proposta, per la qual es van exhaurir les entrades ben aviat, s'ha programat un segon concert per aquest divendres a la mateixa hora, pel qual ahir a la nit encara quedaven algunes entrades disponibles.

«La resposta ha estat molt positiva, però a causa de la normativa, hem hagut de demanar el pagament per avançat i en línia. Això ha fet que molta gent s'hagi hagut de baixar corrent l'aplicació PayPal» explica el responsable del local, Alix Levy, que també assenyala que ja estan treballant en la programació del Jazz a la Fresca. El cicle tindrà lloc el mes de juliol, com en els últims anys, en un escenari situat a l'exterior, on des de fa una setmana tambe s'ha obert servei de terrassa.

Des del Sunset Jazz Club també està previst reprendre aviat les activitats paral·leles com xerrades o audicions comentades.