Els Amics de les Arts encapçalen una «Edició Limitada» del festival Ítaca

Tot i la situació sanitària actual, el festival Ítaca ha decidit no anul·lar l'edició d'enguany, si bé l'ha adaptat a la circumstàncies. D'aquesta manera, la cita musical celebrarà una «Edició Limitada» que inclourà sis concerts amb grups i artistes de referència del país: Els Amics de les Arts, Andrea Motis, El Petit de Cal Eril, Ferran Palau, Sanjosex i Meritxell Neddermann. Sota l'eslògan «L'espectacle ha de continuar», les actuacions es faran entre el 19 i el 27 de juny a les localitats empordaneses de Corçà i La Pera, tal com va informar ahir la productora gironina Link Produccions.

Els concerts d'aquesta edició ja formaven part de la programació prevista abans de l'inici de la pandèmia i s'han reubicat en altres dates i espais que permetin la seva celebració. Aquesta edició especial s'iniciarà el divendres 19 de juny a Corçà amb els concerts d'El Petit de Cal Eril i Ferran Palau, dos dels cantautors més aclamats de l'escena musical independent catalana. Acompanyats per les seves respectives bandes, els dos músics interpretaran temes dels seus nous discos d'estudi, Energia fosca i Kevin respectivament.

L'endemà, el dissabte dia 20 de juny, també a Corçà, hi actuaran Els Amics de les Arts que presenten Els dies més dolços, una proposta inèdita del trio format per Dani Alegret, Ferran Piqué i Joan Enric Barceló. Davant la impossibilitat d'activar el llançament del seu nou disc i a causa de la cancel·lació o ajornament de pràcticament tots els concerts de la seva nova gira de presentació, la banda ha decidit tornar a apostar per un format acústic. «Una oportunitat totalment circumstancial que dona al públic la possibilitat de viure un espectacle únic que ens recordarà els inicis de la banda i on es revisaran les seves cançons més estimades i s'avançarà algun tema del seu nou treball», ha afegit l'organització del festival empordanès en un comunicat.

La resta de concerts d'aquesta edició limitada de la cita tindran lloc durant el darrer cap de setmana del mes de juny al municipi de La Pera. D'una banda, el divendres 26 de juny es programarà una nit de concerts amb les actuacions de Sanjosex i Meritxell Neddermann, que han presentat nous treballs durant el confinament.

El concert d'Andrea Motis, el dissabte 27 de juny, que forma part del JazzPera, posarà punt i final en aquesta edició especial del festival Ítaca. La jove trompetista, vocalista i compositora presentarà cançons dels seus darrers treballs, Emotional Dance i Do Outro lado do Azul, i s'acompanyarà d'un quartet de luxe: el contrabaixista Joan Chamorro, el pianista Ignasi Terraza, el bateria Esteve Pi i el guitarrista Josep Traver.

En gairebé tots els casos, serà la primera actuació d'aquests grups o artistes des del confinament. Els concerts d'aquesta «Edició limitada» del festival Ítaca seran de les primeres actuacions en viu que es programaran a les comarques gironines des de la suspensió de les activitats culturals a causa de la COVID-19. Les entrades pels concerts d'aquesta edició limitada es posen a la venda aquest divendres, a partir de les 10 del matí, al web www.itacacultura.cat.



Mesures de seguretat

Les actuacions d'aquesta edició del festival, amb el públic assegut, «tindran aforaments limitats a la normativa vigent i se celebraran amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la salut d'artistes, tècnics, personal de producció i suport, i assistents» s'assenyala des de l'organització. D'acord amb les autoritats locals, el festival ultima aquests dies tots els protocols de seguretat que s'hauran de seguir en els concerts i que inclouen plans específics pel muntatge, celebració i desmuntatge.