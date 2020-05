La Universitat Progressista d'Estiu celebrarà una edició física i una de virtual

Després d'analitzar la situació actual i l'evolució de la pandèmia, els organitzadors de l'Escola Progressista d'Estiu de Catalunya han optat per fer una doble edició. Per una banda, la versió en línia i confinada que se celebrarà de forma virtual entre l'1 i el 3 de juliol, amb diverses activitats programades per cada un dels tres dies. D'altra banda, s'ha decidit traslladar les jornades físiques a la tardor amb el títol provisional de «Farem l'estiu a la tardor». Seran els dies 4, 5 i 6 de novembre a la Sala Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya, a Rambla Santa Mònica, 10 de Barcelona.

En forma d'aperitiu, l'organització de l'UPEC ha organitzat una taula rodona en streaming que tindrà lloc el dimecres 3 de juny a partir de les 6 de la tarda amb el títol «Llibertat i seguretat en temps de pandèmia». Participaran en aquest debat Amadeu Recasens, Elena Jiménez-Botía i Victòria Camps. La taula rodona serà moderada per Nora Miralles.