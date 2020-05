La Generalitat pagarà 1.024 euros als treballadors culturals sense ingressos

El Govern destinarà cinc milions d'euros als professionals del sector cultural que, com ha explicat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, «no han tingut cobertura suficient en els moments inicials de l'estat d'alarma fins l'aparició de la prestació de l'Estat de començaments de maig». Segons va concretar ahir el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, l'ajuda serà d'un import màxim de 1.024 euros en un pagament únic que preveu donar suport a 6.000 treballadors. El Departament de Cultura aporta 2,5 milions d'euros de finançament d'aquest ajut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els altres 2,5.

El titular de Treball va explicar ahir en la presentació d'aquest projecte que l'ajut serà d'un import equivalent a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d'inactivitat entre el 13 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97 euros al dia) i, per tant, d'un import màxim de 1.024,38 euros en un pagament únic fins a exhaurir el pressupost de 5 milions d'euros.

El Homrani va detallar que de febrer a abril, i també comparat amb l'abril de l'any 2019, la pèrdua d'afiliació a la Seguretat Social de treballadors en activitats artístiques i escèniques ha estat 3,5 vegades superior a la de l'economia catalana, amb una pèrdua de 2.179 llocs de treball.



Una reducció de facturació

Podran acollir-se a la prestació els treballadors per compte aliè i que han vist cessada la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 o treballadors per compte propi i han hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi. El conseller va concretar que la persona sol·licitant haurà d'haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020 superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència de la crisi. Així mateix, els ingressos econòmics de la persona sol·licitant durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts.

La prestació, es detalla, és incompatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableixen els requisits, entre els dies 14 de març i 6 de maig.

També és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les quals pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d'aquelles prestacions.

El Govern aprovarà la resolució de la convocatòria i la sol·licitud es farà en el termini de quinze dies, i el pagament en quinze dies més. Es podrà començar a sol·licitar a finals de la setmana vinent o principis de la següent, com ha detallat el conseller.

La consellera Vilallonga va indicar que la manca d'un estatut de l'artista ha posat de manifest les dificultats d'aquestes persones per «accedir a una protecció social digna en aquesta situació tan greu i inesperada». Va ressaltar que «els quedava el dolor de no trobar la manera d'afrontar com ajudar els artistes i tècnics sotmesos a intermitències i amb situacions precàries». En aquest sentit, va ressaltar la col·laboració entre els dos departaments que han tirat endavant la mesura.