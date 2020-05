Girona celebrarà el Dia de la Música amb un concurs en línia

La música no sonarà aquest any el dia 21 de juny als carrers i places de Girona. La ciutat celebrarà la 21a edició del Dia de la Música en format virtual, amb un concurs en línia de vídeos musicals ja que, amb motiu de la pandèmia, l'organització d'activitats culturals encara es veu limitada. Per això resulta inviable mantenir el format tradicional del Viu21Música, amb centenars de músics actuant en escenaris del centre de la ciutat, segons han informat des del consistori.

Per aquest motiu, fins al pròxim 14 de juny a la mitjanit, totes les persones aficionades a la música poden gravar-se en vídeo i participar al concurs enviant el material a l'organització del Viu21Música. Hi ha quatre categories diferents, segons la composició o el registre dels grups musicals participants: una primera categoria per a escoles i projectes formatius; una per a corals, música clàssica i tradicional; una tercera per a cantautors i jazz i una última categoria per a grups de pop, rock, electrònica i músiques urbanes.

Tots els vídeos rebuts que compleixin les bases del concurs es faran públics al canal de Youtube de Girona Cultura el diumenge 21 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de la Música. També es podran veure al web municipal dedicat al Viu21Música.

Un cop s'hagin publicat tots els vídeos, s'obrirà un període de votació popular d'una setmana a través de la mateixa plataforma de Youtube, que acabarà el 28 de juny. Els vídeos que obtinguin més «m'agrada» de cada una de les categories establertes es declararan guanyadors i podran enregistrar una actuació en directe amb qualitat professional. La comunicació dels resultats es farà a partir del dia 29 de juny, a través de les xarxes socials de La Marfà – Centre de Creació Musical.