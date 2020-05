Marc Lamuà: «La cultura ha demostrat que pot ser molt forta quan ens uneix com a societat»

El diputat del PSC al Congrés i portaveu de Cultura del Grup Socialista, Marc Lamuà, creu imprescindible que la Comissió de Cultura i Esport comenci a treballar per un gran pacte de país per la cultura. «Escoltant al ministre relatar el contingut del Reial decret llei pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural, continuo pensant que cal valorar el treball realitzat pels ministeris d'aquest Govern implicats en el Reial decret llei, i en particular a l'impuls que li va conferir el ministre de Cultura», va destacar el diputat del PSC al Congrés i portaveu de Cultura del Grup Parlamentari Socialista, Marc Lamuà, en la compareixença del ministre d'aquest passat divendres.

Lamuà va assenyalar que el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, «ha traduït el mantra en tangibles a partir d'aquest Reial decret llei», que, segons el portaveu, «continuarà millorant al llarg del tràmit del Projecte de Llei».

Dirigint-se a la resta de forces polítiques, Lamuà va explicar que «hi ha dues maneres d'entendre la cultura: la cultura com a element de conjunció i de fraternitat; o la cultura com a element de confrontació i segregació»; i va retreure a la dreta que «quan delimiten sectors culturals com més autèntics, o com els baluards de l'essència cultural pàtria, els converteixen en una simple arma política».

«El Ministeri ha omplert la retòrica política d'elements palpables», va subratllar el portaveu, que va insistir que el Grup Parlamentari Socialista creu imprescindible que en la Comissió de Cultura es comenci a treballar per un gran pacte de país per la cultura. Així mateix, Lamuà va recordar que el seu grup ja ha registrat una Proposició no de llei per a l'impuls d'un Pacte d'Estat per la cultura. Iniciativa que es portarà a debat a la Comissió.

El diputat va advertir del fort cop que ha rebut la cultura a causa de la pandèmia de la COVID-19, i va recalcar que «el cop perdurarà si no reaccionem junts i seguim endavant». «La societat ha demostrat que pot ser molt forta quan va a la una. La cultura ha demostrat que pot ser molt forta quan ens uneix com a societat. I la política hauria d'estar a l'altura d'ambdues», va concloure.