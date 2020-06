El cantant de Sidonie debuta en la literatura amb una obra ambientada a Cadaqués

Sidonie publicarà el seu nou disc, El retorno de Abba, a principis d'octubre i hi inclourà la primera cançó en català del grup, titulada Portlligat, que serà el pròxim single que donaran a conèixer. Així ho assegura Marc Ros, cantant de Sidonie, qui ha debutat recentment en el món literari amb la novel·la El retorn d'Abba (Rosa dels Vents), que està molt lligada al disc. El llibre gira al voltant d'un triangle format per la cantant i compositora Abba, el cantant i lletrista dels Televisores Rotos, Hugo, i el fotògraf i realitzador Domènech. Tres persones que es reuneixen a Cadaqués i que, com diu Ros, és «un cant a l'amistat en el context del món de la música» i reflexiona sobre «la comunicació entre els éssers humans».

Marc Ros va començar a escriure la novel·la com «un acte inconscient» perquè no tenia previst escriure un llibre. «Em vaig asseure, em vaig posar davant la pantalla de l'ordinador i vaig començar a teclejar sense saber on em portaria. Si hagués sabut el que em passaria i tots els mals que patiria segurament ho hagués deixat», assegura.

Admet que li agrada explicar històries i que quan escriu cançons intenta introduir personatges de ficció. «Però en una cançó tens poc espai per desenvolupar la vida d'un personatge i una novel·la et dona aquesta llibertat. Em venia de gust que els personatges fessin altres coses que viure en una cançó i que tinguessin temps d'anar al lavabo o a fer un gintònic». «Les cançons de Sidonie les faig jo a casa en soledat, però la diferència és que quan fas cançons tens temps per mirar per la finestra, i quan he fet la novel·la no em podia permetre aquest luxe. He après a ser capaç d'esborrar», detalla.



El nou disc i el single «Portlligat»

Ros avança que el nou àlbum de Sidonie obrirà per primera vegada la porta a ritmes llatins com la cúmbia i la salsa dels anys 60, que va estar influïda per la psicodèlia. També ha explicat que el pròxim disc inclourà el primer single escrit en català del grup, Portlligat. «Havia escrit altres cançons en català, però no havien format part d'un disc de Sidonie». Portlligat parla «d'un dels escenaris més potents de Catalunya i que és també un dels escenaris de la novel·la». Assegura que han buscat referents anteriors i no han trobat d'algú que hagi fet un llibre basat o que sigui la banda sonora d'un disc. «És molt ambiciós i molt interessant».