La cultura comença a recuperar el seu espai

Després de setmanes de confinament i activitat virtual, amb les agendes gairebé en blanc des de mitjans de març fruit d'una forçada allau de cancel·lacions i ajornaments, la cultura comença, de mica en mica, a recuperar el seu espai. Les llibreries van obrir camí a principis de mes, després van venir les galeries d'art i la recuperació dels primers serveis de les biblioteques, i aquesta setmana la desescalada ja arribarà una part important dels museus i sales d'exposicions de les comarques gironines, amb limitacions d'aforament, gels desinfectants i mascaretes, això sí.

El Museu del Suro de Palafrugell va ser dels primers a reobrir les portes: el 23 de maig, amb un programa d'exposicions reordenat, sense activitats programades i amb totes les mesures de seguretat recomanades.

A partir d'aquí, ja ha estat (i que duri) un no parar: els museus d'Olot i el Memorial de l'Exili de la Jonquera ja ho van fer la setmana passada; ahir també va tornar a aixecar la persiana els CaixaForum –a Girona, amb exposició nova inclosa– i avui la represa de l'activitat museística continua.

Entre les sales que obren avui hi ha el Centre Cultural la Mercè de Girona, que fins al 31 de juliol acollirà l'exposició El paisatge que m'habita, de l'artista José Maria Guerrero Medina, organitzada amb la Fundació Vila Casas.

També avui s'encaminen cap a la inexplorada nova normalitat la majoria de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), com els jaciments d'Empúries i d'Ullastret, que oferiran l'accés gratuït fins al 28 de juny. Tots han condicionat les seves instal·lacions per garantir una visita segura, potenciant la neteja i desinfecció, i en el cas del MAC Ullastret, a més, ha estat treballant perquè aquest estiu es puguin veure, per primera vegada a l'exposició permanent, els cranis apareguts al jaciment l'any 2012 que, després d'un laboriós procés d'estudi i restauració, s'han pogut visitar en una mostra itinerant en alguns dels principals museus de l'estat espanyol.

L'altra seu a la demarcació del Museu d'Arqueologia de Catalunya, el MAC Girona, ubicada a l'antic monestir de Sant Pere de Galligants s'esperarà a dijous, per a la reobertura sincronitzada de tots els museus de la capital. Dos mesos i mig després de l'aturada per la crisi del coronavirus, el MAC, el Museu d'Art, el d'Història, el d'Història dels Jueus, el del Cinema, la Casa Masó i el Bòlit Centre d'Art Contemporani han acordat desconfinar-se plegats, impulsant, a més, una campanya per captar de nou l'interès dels visitants.

Per dissabte hi ha prevista la reobertura del Museu de la Terrissa de Quart, que reprograma la mostra temporal La terra i la dona d'Artistes a Cel Obert inaugurada coincidint amb el 8 de març, i ja la setmana vinent, el dia 12, es reactivaran tots els museus de la Fundació Vila Casas, entre ells el de Can Mario de Palafrugell i el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que allargaran les exhibicions que acollien per arrencar la nova temporada a mitjans juliol.

Els que també acaben la quarantena aquesta setmana són els diferents arxius comarcals, com els de l'Alt i el Baix Empordà, el de la Garrotxa, la Selva, el Ripollès i Pla de l'Estany, a més de l'Arxiu Històric de Girona; sumant-se així al de la Cerdanya, que en formar part de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran -i anar, per tant, una setmana per davant- ja ho va fer fa uns dies.

A l'espera de la reobertura de cinemes, sales de concerts i de teatre, els amants de la música i les arts escèniques ja veuen, si més no, la llum al final del túnel, amb propostes com els recitals que va oferir el Sunset Jazz Club a Girona la setmana passada i alguna cita a l'agenda.

Tot i la incertesa pel que passarà amb els festivals d'estiu i la suspensió de cites com l'(a)phònica de Banyoles, el Festivalot o Peralada, en aquests temps de convivència del món digital i el presencial, ja hi ha diverses propostes sobre la taula.

En format virtual, aquest cap de setmana arrenca l'Us Estrimem Fest, un festival en línia amb alguns dels referents de la música familiar a Catalunya –El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Xiula o Reggae per Xics– actuant a l'Auditori de Girona perquè els més petits puguin gaudir-ne des de casa.

I per a més endavant, ja s'albiren el reformulat festival Ítaca, que en 24 hores va esgotar les entrades per a un dels quatre concerts –el dels Amics de les Arts a Corçà–, l'Strenes post-quarantena i els primers espectacles reprogramats a la sala la Planeta de Girona a partir del juliol, perquè la nova normalitat ens tornarà la cultura o no serà normalitat.