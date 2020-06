L'Aula de Teatre de Banyoles estrenarà un curs regular per a majors de 18 anys

L'Aula de Teatre de Banyoles obre per primera vegada un curs regular per a majors de 18 anys. L'aula ha encetat el període de preinscripcions, que es poden realitzar al web de Cultura Banyoles o a la seu electrònica de l'Ajuntament, amb la previsió de començar el curs l'1 d'octubre. Tot i això, el consistori ja detalla que la previsió es podria veure alterada a causa de la situació d'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, com ja ha passat amb el curs actual, que s'ha adaptat a la situació amb classes virtuals i assajos per a una representació en línia dels espectacles de finals de curs.

Per al curs vinent, l'Aula de Teatre introdueix un grup per a persones a partir de 18 anys, independentment de si tenen experiència prèvia en el teatre. L'objectiu d'aquest nou curs és treballar de manera lúdica diversos aspectes relacionats amb la interpretació, com ara aprendre a perdre la vergonya, observar la importància del cos i la veu, augmentar la seguretat en un mateix i potenciar la creativitat. El curs contempla la possibilitat que el grup, si així ho decideixen els alumnes, faci un taller de final de curs davant de públic.