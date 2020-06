Mor Christo, l'artista que va embolicar el Reichstag i el Pont Neuf

L'artista Christo, conegut per embolicar edificis com el Reichstag a Berlín o el Pont Neuf de París, ha mort als 84 anys a la seva casa de Nova York, segons han confirmat fonts pròximes a l'autor. Christo Vladimirov Javacheff va néixer a Bulgària i conèixer la seva dona i companya creativa Jeanne-Claude Denat de Guillebon a París. Junts van crear les seves monumentals obres d'art ambiental durant dècades, embolicant, per exemple, la costa de Little Bay a Sydney.

Christo i de Guillebon van embolicar l'edifici parlamentari del Reichstag a Berlín el 1995, atraient a cinc milions de visitants a contemplar la instal·lació. D'aquesta manera, va aconseguir donar una nova visibilitat a la seu de Parlament alemany, així com a una resignificació. Altres projectes famosos de Christo i Jeanne-Claude inclouen penjar panells de tela color safrà a Central Park o cobrir molls flotants al llac Iseo a Llombardia.