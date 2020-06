Pèrdues de més d'1,5 milions als jaciments i museus de Catalunya tancats pel coronavirus

Els jaciments d'Empúries i Ullastret han reobert les seves portes aquest dimarts dos mesos i mig després arran de la pandèmia. Ho han fet aplicant mesures extraordinàries de seguretat com ara eliminant les audioguies i ulleres de realitat virtual i també controlant l'aforament màxim permès. De tota manera, la coordinadora de les ruïnes d'Empúries, Marta Santos, ha recordat que han perdut uns mesos amb moltes visites escolars i ara les esperances estan amb els visitants de l'estiu. Per la seva banda, el director de l'Agència Catalana de Patrimoni, Josep Manuel Rueda, ha afirmat que el tancament dels jaciments i museus de tot Catalunya comportarà unes pèrdues de, com a mínim, 1,5 milions d'euros.