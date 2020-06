El web «Un drac normal» s'acomiada després de 75 dies

El web Un drac normal, en què Jaume Prat i Quim Paredes han publicat cada dia una història durant el confinament, s'acomiada avui després de 75 dies amenitzant la quarantena a petits i grans.

Malgrat que no hi haurà noves publicacions, el web, que ofereix també recursos per dibuixar i acolorir, i també informació relacionada amb la ciutat de Girona i altres indrets, continuarà obert.