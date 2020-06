El cinema Truffaut de Girona reobrirà el divendres 12 de juny amb un film japonès

El cinema Truffaut de Girona reobrirà les portes el 12 de juny pràcticament tres mesos dsprés del seu tancament a causa de la pandèmia. El públic podrà trepitjar la sala de cinema per veure 'La verdad' del japonès Hirokazu Koreeda. Durant la setmana també oferiran 'Encadenados', un clàssic d'Alfred Hitchcock. Com que Girona es troba en fase 2, el cinema reobrirà oferint només un 30% de les butaques de la sala. Aquest aforament màxim augmentarà a partir de la fase 3, que passarà a ser la meitat de la sala. A més, entre cada sessió desinfectaran tota la sala i per això reduiran el nombre de passis a tres cada dia. Des del Truffaut han destacat el seu paper com a agent per "reactivar i dinamitzar novament la cultura".

Mentre la majoria de sales de cinema segueixen tancades a l'espera que les grans companyies cinematogràfiques els enviïn les estrenes de la cartellera, el cinema Truffaut de Girona ha decidit reobrir la seva sala el proper 12 de juny. Ho farà amb una pel·lícula del director japonès Hirokazu Koreeda titulat 'La verdad' en què hi participa Catherine Deneuve i Juliette Binoche.

Durant la setmana del 12 al 18 de juny, a més, el cinema ha programat quatre projeccions especials del clàssic d'Alfred Hitchcock 'Encadenados', amb Ingrid Bergman i Cary Grant a un preu de 3 euros. A partir del dilluns 15 de juny també es reprendrà el cicle de la FilmoTeca de Catalunya dedicat a Kenji Mizoguchi.

A partir del divendres 19 de juny arribaran ja les estrenes regulars amb el darrer film del quebequès Xavier Dolan 'Matthias & Maxime' com a primer títol.

Altres estrenes de les properes setmanes seran 'Un blanco blanco día', de l'islandès Hlynur Palmasón, gran triomfadora al recent D'A Film Festival, la comèdia israeliana 'Todo pasa en Tel Aviv i l'esperada 'Under the skin' de Jonathan Glazer, amb Scarlett Johansson.

La reobertura del cinema, però, anirà acompanyada de mesures de seguretat. Mentre la Regió Sanitària de Girona segueixi en fase 2, el cinema tan sols oferirà un 30% de les butaques disponibles. Quan es passi a la fase 3, l'aforament de la sala augmentarà fins al 50%.

Per altra banda, caldrà accedir a la sala amb mascareta i tots els treballadors també aniran equipats amb guants i mascareta. A l'entrada del cinema hi haurà un dispensador de gel desinfectant i els clients no podran fer servir les zones comunes i hauran d'entrar directament a la sala. A més, entre cada sessió es desinfectarà la sala. Per això, el cinema preveu reduir de quatre a tres els passis diaris de les pel·lícules.